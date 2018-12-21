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  • إزالة الشعر بسهولة تامة إزالة الشعر بسهولة تامة إزالة الشعر بسهولة تامة

    Satinelle Essential آلة سلكية وصغيرة لإزالة الشعر

    BRE285/00

    إزالة الشعر بسهولة تامة

    Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygiene

    إكتشف كلّ المميزات

    Satinelle Essential آلة سلكية وصغيرة لإزالة الشعر

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    إزالة الشعر بسهولة تامة

    جلد ناعم لأسابيع

    • مع opti-light
    • للساقَين والمناطق الحساسة
    • + 7 ملحقات
    نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

    نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

    نظام فعال لإزالة الشعر يترك بشرتك ناعمة وخالية من الشعيرات لأسابيع

    ضوء مضمّن وفريد لرؤية الشعيرات الرفيعة بشكل أفضل

    ضوء مضمّن وفريد لرؤية الشعيرات الرفيعة بشكل أفضل

    يضمن الضوء المضمّن والفريد التقاط أكبر كمية من الشعيرات، لإزالة الشعر بفعالية أكبر.

    إعدادان للسرعة لالتقاط الشعرات الأكثر رقة وسماكة

    إعدادان للسرعة لالتقاط الشعرات الأكثر رقة وسماكة

    إعدادان للسرعة لإزالة أرفع الشعيرات وأكثرها سماكة، ولإزالة الشعر بطريقة مخصصة أكثر.

    مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

    مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

    يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!

    رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

    رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

    تتمتع آلة إزالة الشعر برأس قابل للغسل. يمكن فصل الرأس وتنظيفه تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر

    رأس حلاقة ومشط لحلاقة دقيقة

    رأس حلاقة ومشط لحلاقة دقيقة

    يوفر كل من رأس الحلاقة والمشط حلاقة دقيقة ونعومة إضافية في مختلف مناطق الجسم.

    مع رأس تشذيب ومشط لمنطقة البيكيني

    مع رأس تشذيب ومشط لمنطقة البيكيني

    يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطًا لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية

    مع رأس مخصص للتدليك

    مع رأس مخصص للتدليك

    يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطاً لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.

    قفاز تقشير البشرة للمساعدة في منع نمو الشعر تحت الجلد

    قفاز تقشير البشرة للمساعدة في منع نمو الشعر تحت الجلد

    يساعد قفاز تقشير البشرة في منع نمو الشعر تحت الجلد بين كل جلسة إزالة شعر وأخرى.

    حقيبة صغيرة للسفر

    حقيبة صغيرة للسفر

    حقيبة صغيرة للسفر لتخزين المنتج ونقله

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة أساسية
      فرشاة التنظيف
      نعم
      مشط لتشذيب شعر منطقة البيكيني
      نعم
      رأس التشذيب
      نعم
      قفاز تقشير البشرة
      نعم
      رأس حلاقة ومشط
      نعم
      رأس التدليك
      نعم
      رؤوس حلاقة
      نعم

    • الطاقة

      وضع إيقاف التشغيل (من دون ملحقات)
      < 0,1 واط
      وضع توفير الطاقة
      < 0,3 واط

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      15  فولت

    • تصميم

      المقبض
      صغير الحجم

    • الميزات

      استخدام سلكي
      نعم

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      مريح
      ضوء Opti-light
      نعم
      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل
      نعم

    • الأداء

      أقراص إزالة الشعر
      أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة
      نظام إزالة الشعر
      نظام فعّال لإزالة الشعر

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