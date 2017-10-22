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  • عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    BRE605/00

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. تأتي مزوّدة برأس عريض جدًا لإزالة الشعر يغطي مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

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    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    التقاط حتى أرفع الشعيرات بإحكام

    • للساقَين والجسم
    • أقراص سيراميك لالتقاط الشعيرات الرفيعة
    • مقبض بتصميم على شكل حرف S
    • استخدام لاسلكي وإمكانية إعادة الشحن
    رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

    رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

    يتميّز رأس آلة إزالة الشعر بتصميم فريد، فهو مصنوع من سطح غير مالس من السيراميك لإزالة حتى أرفع الشعيرات والشعيرات الأقصر بأربعة أضعاف مقارنة بالشمع، بطريقة لطيفة. نقدّم لك الآن أسرع طريقة لإزالة الشعر بفضل دوران القرص بسرعة أعلى من أي وقت مضى (2200 دورة في الدقيقة).

    رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

    رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

    يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.

    الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

    يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم وطريقة أفضل للوصول إلى الشعيرات بحركات طبيعية ودقيقة على كل أنحاء جسمك.

    للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

    يتميّز التصميم بمقبض مقاوم للانزلاق ومثالي للاستخدام مع المياه. يوفّر تجربة مريحة أكثر وألطف في حوض الاستحمام أو تحت الدش. يمكنك استخدام الآلة بدون أسلاك لراحة تامة.

    مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

    مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة أساسية
      فرشاة التنظيف
      نعم

    • الطاقة

      جاري الشحن
      شحن لساعة ونصف الساعة
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      شحن سريع
      نعم
      وقت الاستخدام
      لغاية 40 دقيقة

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      15 فولت / 5,4 واط
      عدد الملاقط
      32
      السرعة 1 لحركات التقاط الشعر
      64000 في الدقيقة
      السرعة 2 لحركات التقاط الشعر
      70400 في الدقيقة

    • الميزات

      إعدادات السرعة
      إعدادان

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      نعم
      استخدام لاسلكي
      نعم
      المقبض
      مقبض على شكل حرف S
      ضوء Opti-light
      نعم

    • الأداء

      أقراص إزالة الشعر
      أقراص السيراميك
      نظام إزالة الشعر
      نظام إزالة الشعر حائز براءة اختراع
      رأس آلة إزالة الشعر
      عريضة جدًا

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