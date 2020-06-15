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  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن الفائدة العاطفية
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تم إيقافه

Epilator Series 8000آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

BRE700/01

فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة

آلة إزالة الشعر من Philips السلسلة 8000: أجهزة إزالة شعر الأولى في العالم مزودة بملاقط من السيراميك لإزالة الشعر بشكل أكثر راحة. تلتقط حتى أقصر الشعيرات مع تقنية Double Action للتمتع بنعومة فائقة لأسابيع.

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بشرة ناعمة لغاية 4 أسابيع

فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة

  • للساقَين والجسم

  • استخدام لاسلكي

  • +3 ملحقات

بشرة ناعمة لأسابيع مع تقنية Double Action

بشرة ناعمة لأسابيع مع تقنية Double Action

تعمل تقنية Double Action على مزامنة عمل ملاقط السيراميك الطويلة في حركة مستمرة لإلتقاط الشعر وإزالة الشعر القصير بحجم 0,5 مم. ويزيل رأس آلة إزالة الشعر الواسع مع ملاقط أطول بنسبة 50% المزيد من الشعر دفعة واحدة*. استعدي لأسابيع سلسة وخالية من المتاعب.

أسرع آلة لإزالة الشعر

أسرع آلة لإزالة الشعر

تدور ملاقطنا بشكل أسرع في الدقيقة من جهاز Braun Silk-pil 9.

32 ملقطًا من السيراميك غير مسبب للحساسية لعلاج لطيف

32 ملقطًا من السيراميك غير مسبب للحساسية لعلاج لطيف

32 ملقطًا من السيراميك مصنوعون من مادة غير مسببة للحساسية لعلاج مريح. تنزلق الملاقط بسهولة على بشرتك مع احتكاك أقل وملامسة إضافية للبشرة*. شعور رائع على البشرة، بحسب 91% من النساء.

المواصفات التقنية

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  1. مقارنة بجهاز Satinelle Advanced و جهاز Satinelle Prestige من Philips

  2. اختبار موقع مركزي في ألمانيا N=153، ‏2019