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تم إيقافه
BRE700/01
فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة
آلة إزالة الشعر من Philips السلسلة 8000: أجهزة إزالة شعر الأولى في العالم مزودة بملاقط من السيراميك لإزالة الشعر بشكل أكثر راحة. تلتقط حتى أقصر الشعيرات مع تقنية Double Action للتمتع بنعومة فائقة لأسابيع.
للساقَين والجسم
استخدام لاسلكي
+3 ملحقات
تعمل تقنية Double Action على مزامنة عمل ملاقط السيراميك الطويلة في حركة مستمرة لإلتقاط الشعر وإزالة الشعر القصير بحجم 0,5 مم. ويزيل رأس آلة إزالة الشعر الواسع مع ملاقط أطول بنسبة 50% المزيد من الشعر دفعة واحدة*. استعدي لأسابيع سلسة وخالية من المتاعب.
تدور ملاقطنا بشكل أسرع في الدقيقة من جهاز Braun Silk-pil 9.
32 ملقطًا من السيراميك مصنوعون من مادة غير مسببة للحساسية لعلاج مريح. تنزلق الملاقط بسهولة على بشرتك مع احتكاك أقل وملامسة إضافية للبشرة*. شعور رائع على البشرة، بحسب 91% من النساء.
مقارنة بجهاز Satinelle Advanced و جهاز Satinelle Prestige من Philips
اختبار موقع مركزي في ألمانيا N=153، 2019