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Epilator Series 8000

آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

BRE740/11
  • فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة
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    Epilator Series 8000 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    BRE740/11

    فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة

    تسمح لك آلة إزالة الشعر Series 8000 من Philips بإزالة الشعر بطريقة فعالة ولطيفة في آن، لنعومة مطلقة في الجزء السفلي من الساقَين في غضون 10 دقائق فقط. استمتعي بفوائد أخرى تتخطى إزالة الشعر فحسب بفضل مجموعة الروتين اليومي الكاملة. إكتشف كلّ المميزات

    Epilator Series 8000 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة

    تسمح لك آلة إزالة الشعر Series 8000 من Philips بإزالة الشعر بطريقة فعالة ولطيفة في آن، لنعومة مطلقة في الجزء السفلي من الساقَين في غضون 10 دقائق فقط. استمتعي بفوائد أخرى تتخطى إزالة الشعر فحسب بفضل مجموعة الروتين اليومي الكاملة. إكتشف كلّ المميزات

    فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة

    تسمح لك آلة إزالة الشعر Series 8000 من Philips بإزالة الشعر بطريقة فعالة ولطيفة في آن، لنعومة مطلقة في الجزء السفلي من الساقَين في غضون 10 دقائق فقط. استمتعي بفوائد أخرى تتخطى إزالة الشعر فحسب بفضل مجموعة الروتين اليومي الكاملة. إكتشف كلّ المميزات

    Epilator Series 8000 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة

    تسمح لك آلة إزالة الشعر Series 8000 من Philips بإزالة الشعر بطريقة فعالة ولطيفة في آن، لنعومة مطلقة في الجزء السفلي من الساقَين في غضون 10 دقائق فقط. استمتعي بفوائد أخرى تتخطى إزالة الشعر فحسب بفضل مجموعة الروتين اليومي الكاملة. إكتشف كلّ المميزات

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      إزالة الشعر بلطف، لبشرة ناعمة لغاية 4 أسابيع

      إزالة الشعر بلطف، لبشرة ناعمة لغاية 4 أسابيع

      تسمح لك آلة إزالة الشعر Series 8000 من Philips بإزالة الشعر بطريقة فعالة ولطيفة في آن، بفضل الملاقط المحسَّنة وما يزيد عن 70000 حركة التقاط في الدقيقة. يسمح لك ذلك بتغطية مساحة أكبر من البشرة والحصول على نعومة مثالية تدوم لغاية 4 أسابيع. تمكّني من إزالة الشعر في الجزء السفلي من الساقَين في غضون 10 دقائق فقط!

      رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

      رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

      يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.

      مقبض مريح على شكل حرف S

      مقبض مريح على شكل حرف S

      يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم وطريقة أفضل للوصول إلى الشعيرات بحركات طبيعية ودقيقة على كل أنحاء جسمك.

      للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      يتميّز التصميم بمقبض مقاوم للانزلاق ومثالي للاستخدام مع المياه. يوفّر تجربة مريحة أكثر وألطف في حوض الاستحمام أو تحت الدش. يمكنك استخدام الآلة بدون أسلاك لراحة تامة.

      ضوء فريد لضمان إزالة الشعيرات بالكامل

      ضوء فريد لضمان إزالة الشعيرات بالكامل

      يضمن الضوء الفريد إزالة الشعيرات بالكامل للحصول على أفضل نتائج على كل أنحاء جسمك.

      رأس حلاقة ومشط تشذيب لحلاقة دقيقة

      رأس حلاقة ومشط تشذيب لحلاقة دقيقة

      يوفر رأس الحلاقة حلاقة دقيقة ونعومة إضافية في مختلف مناطق الجسم. ويأتي مزوّدًا بمشط تشذيب لمنطقة البيكيني.

      مع رأس تشذيب ومشط لمنطقة البيكيني

      مع رأس تشذيب ومشط لمنطقة البيكيني

      يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطًا لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.

      فرشاة تقشير الجسم لإزالة خلايا البشرة الميتة

      فرشاة تقشير الجسم لإزالة خلايا البشرة الميتة

      تقوم فرشاة تقشير بشرة الجسم التي نقدّمها بإزالة خلايا البشرة الميتة وتساعد في منع نمو الشعر تحت الجلد. تتميّز الشعيرات الصغيرة بأنها غير مسببة للحساسية ويبلغ عددها 48200، لإزالة خلايا البشرة الميتة بطريقة لطيفة وفعالة في آن، كما تحفّز عملية تجديد سطح البشرة. ويعمل هذا الجهاز على تقشير بشرتك بفعالية أكثر من العلاج اليدوي وحده.

      أداة برد للعناية بالقدمَين مع قرص دوّار لقدمَين ناعمتَين كالحرير

      أداة برد للعناية بالقدمَين مع قرص دوّار لقدمَين ناعمتَين كالحرير

      يوفر القرص الدقيق الدوّار 3 في 1 نعومةً من الكعب إلى أخمص القدمَين في غضون 5 دقائق فقط. استخدمي السطح المستوي على المناطق الأكبر، والجزء الأعلى على المناطق الأصغر والجانب المقوّس على المناطق التي يصعب بردها. الأمر بهذه السهولة.

      رأس للمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

      رأس للمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

      للحصول على نعومة أكبر في مناطق الجسم التي تستدعي ذلك، تم تزويد الجهاز برأس للمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه بسهولة في الوجه والإبط ومنطقة البيكيني.

      رأس بملامسة مثالية، لأعلى مستوى من الراحة

      رأس بملامسة مثالية، لأعلى مستوى من الراحة

      تمكّني من إزالة الشعر بسهولة واستمتعي بأعلى مستوى من الراحة بفضل الرأس الذي يلامس البشرة بشكل مثالي. فهو مصمم للتخفيف من شدّ البشرة وشعور الانزعاج عن طريق تمديد البشرة التي تستهدفينها بلطف بالنيابة عنك.

      حقيبة مضمّنة لتخزين كل شيء في مكان واحد.

      حقيبة مضمّنة لتخزين كل شيء في مكان واحد.

      حقيبة جذابة لتخزين كل شيء في مكان واحد.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        رأس الحلاقة
        نعم
        مشط تشذيب
        نعم
        رأس تشذيب منطقة البكيني
        نعم
        مشط لتشذيب شعر منطقة البيكيني
        نعم
        فرشاة تقشير الجسم
        نعم
        أداة برد للعناية بالقدمَين
        نعم
        غطاء المناطق الحساسة
        نعم
        رأس بملامسة مثالية
        نعم
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة أساسية
        فرشاة التنظيف
        نعم

      • Performance

        رأس آلة إزالة الشعر
        عريضة جدًا
        أقراص إزالة الشعر
        أقراص السيراميك

      • سهولة الاستعمال

        الاستخدام الجافّ والرطب
        نعم
        لاسلكي
        نعم
        ضوء Opti-light
        نعم
        مقبض
        مقبض على شكل حرف S

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        15 فولت / 5,4 واط
        السرعة 1 لحركة التقاط الشعر
        64000 في الدقيقة
        السرعة 2 لحركة التقاط الشعر
        70400 في الدقيقة
        عدد الملاقط
        32

      • الميزات

        إعدادات السرعة
        إعدادان

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت الاستخدام
        لغاية 40 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن لمدة ساعتين
        شحن سريع
        نعم

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            نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل