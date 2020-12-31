العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز Series 7000 لإزالة الشعر بتقنية IPL
- أداة تشذيب صغيرة Satin على شكل قلم (HP6388)
- ملحق الجسم
- ملحق الوجه
- ملحق منطقة البيكيني
- تطبيق Lumea IPL
- حقيبة صغيرة
BRI923/60
نتائج رائعة، قيمة رائعة
احصلي على بشرة ناعمة وخالية من الشعر مع سلسلة Lumea IPL 7000. العلاجات لطيفة وفعالة مع ملحقات لكل منطقة من مناطق الجسم.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ابدئي بالمرحلة الأولية التي تتكون من 4 علاجات كل أسبوعين فقط، أي نصف عدد العلاجات مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى. ثم قومي بإجراء تعديلات شهرية للحفاظ على النتائج.
اختاري من بين 5 إعدادات للقوة لتجربة مريحة. يمنعك مستشعر لون البشرة من علاج مناطق البشرة التي تعتبر داكنة جدًا ليتم علاجها بتقنية IPL.
استخدام مريح بفضل الكبل الطويل جدًا لإمكانية وصول سهلة ومناورة محسّنة.
تعمل رؤوس مختلفة مخصصة للجسم والوجه والبكيني بسرعة ودقة لاستخدام لطيف على البشرة، حتى في المناطق الحساسة. يأتي الملحق المخصص للوجه مزوّدًا بفلتر ضوء لعلاج دقيق.
طورت شركة Philips الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية جهاز Lumea بتقنية IPL بالتشاور مع أطباء الأمراض الجلدية، من أجل ضمان استخدام سهل وفعال في أمان منزلك. ويوفّر لك جهاز Lumea بتقنية IPL المستمد من التكنولوجيا المستخدمة في الصالونات الاحترافية علاجًا لطيفًا، حتى في المناطق الحساسة.
يساعدك تطبيق التوجيه المجاني الذي نقدّمه بوضع جدول لجلسات العلاج والالتزام به، ثم يوجّهك في كل جلسة خطوة بخطوة. تم تنزيله من قِبل أكثر من 2,1 مليون مستخدم.
أكملي روتينك للعناية بجمالك: إن أداة التشذيب الصغيرة Satin على شكل قلم هي أداة تجميل غير ملحوظة في أثناء التنقل لإزالة حتى أرفع شعيرات الوجه بسرعة وسهولة.
تحتاج IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي، فهي فعالة على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى البشرة التي يتراوح لونها من البني الفاتح إلى المتوسط (I-IV).
المواصفات الفنية. الملحقات
إعدادات قابلة للضبط والأمان
وضع الاستخدام
قلم التشذيب
الطاقة
المواصفات الفنية
الملحقات
الخدمة
العناصر المضمنة
وقت الاستخدام
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