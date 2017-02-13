ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

يعمل جهاز Lumea Prestige من Philips بفعالية على أنواع مختلفة من الشعر والبشرة. فهو يعمل على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود الطبيعي وعلى ألوان البشرة التي تتدرج من البشرة البيضاء الفاتحة جدًا إلى البشرة البنية الداكنة. تحتاج تقنية IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي (كما هي الحال مع العلاجات الأخرى المستندة إلى تقنية IPL) لا يمكن استخدام Lumea لمعالجة الشعر الأبيض أو الرمادي أو الأشقر الفاتح أو الأصهب، كما أنه غير ملائم للبشرة الداكنة جدًا.