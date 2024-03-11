مصطلحات البحث

AR
EN

5000 Series

جهاز إزالة شعر الوجه

BRR454/00
  • بدون وبر، بدون متاعب. بدون وبر، بدون متاعب. بدون وبر، بدون متاعب.
    -{discount-value}

    5000 Series جهاز إزالة شعر الوجه

    BRR454/00

    بدون وبر، بدون متاعب.

    يزيل جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips بلطف أرفع الشعيرات على وجهك باستخدام رأس مضاد للحساسية. وتساعدك المرآة المضمنة وضوء LED الدائري بالكامل في عدم تفويت أي شعيرات. إنه الشريك المثالي للحصول على بشرة ناعمة أثناء التنقل إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series جهاز إزالة شعر الوجه

    بدون وبر، بدون متاعب.

    يزيل جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips بلطف أرفع الشعيرات على وجهك باستخدام رأس مضاد للحساسية. وتساعدك المرآة المضمنة وضوء LED الدائري بالكامل في عدم تفويت أي شعيرات. إنه الشريك المثالي للحصول على بشرة ناعمة أثناء التنقل إكتشف كلّ المميزات

    بدون وبر، بدون متاعب.

    يزيل جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips بلطف أرفع الشعيرات على وجهك باستخدام رأس مضاد للحساسية. وتساعدك المرآة المضمنة وضوء LED الدائري بالكامل في عدم تفويت أي شعيرات. إنه الشريك المثالي للحصول على بشرة ناعمة أثناء التنقل إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series جهاز إزالة شعر الوجه

    بدون وبر، بدون متاعب.

    يزيل جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips بلطف أرفع الشعيرات على وجهك باستخدام رأس مضاد للحساسية. وتساعدك المرآة المضمنة وضوء LED الدائري بالكامل في عدم تفويت أي شعيرات. إنه الشريك المثالي للحصول على بشرة ناعمة أثناء التنقل إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات حلاقة للسيدات

      بدون وبر، بدون متاعب.

      بشرة ناعمة أينما كنت

      • للشفة العليا والذقن والخدَين
      • مع مرآة وضوء LED
      بشرة ناعمة جميلة

      بشرة ناعمة جميلة

      مصمم تحديدًا للنساء لإزالة أرفع الشعيرات بلطف من الشفة العليا والذقن والخدَين وخط الفك. يقص ملحق الجمال هذا الشعر بشكل دقيق جدًا بحيث يزيل الشعيرات الرفيعة منها والقاسية. كما هو الحال مع طرق إزالة الشعر الأخرى، لا ينمو الشعر مرة أخرى أكثر سماكة أو أكثر كثافة أو أغمق

      مرآة مضمنة

      مرآة مضمنة

      تسهّل المرآة المضمنة الاستخدام وتساعدك في عدم تفويت أي شعيرات. للحصول على بشرة ناعمة أينما كنت

      ضوء LED دائري بالكامل

      ضوء LED دائري بالكامل

      يضمن ضوء LED الدائري بالكامل أقصى قدر من الرؤية لتحديد أرفع الشعيرات وإزالتها بشكل فعال

      صغيرة الحجم ومحمولة

      صغيرة الحجم ومحمولة

      تم تصميم ملحق الجمال هذا مع غطاء حماية للعمل في أثناء التنقل. ويجعله التصميم الصغير والخفيف الوزن مثاليًا لاستعمال سريع أينما كنت. وهو جاهز للاستخدام مع بطارية AA مرفقة

      توفير نتائج من دون ألم*

      توفير نتائج من دون ألم*

      تؤكد 86% من المستهلكات عدم الشعور بالألم مقارنة بالشمع أو الملاقط في أثناء استخدام جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips**

      استخدام لطيف على البشرة مع رأس مضاد للحساسية

      استخدام لطيف على البشرة مع رأس مضاد للحساسية

      يشمل رأسًا مضادًا للحساسية لتجربة لطيفة على البشرة*. يتكون الرأس القابل للغسل من مادة مضادة للتآكل للتمتّع بنظافة ممتازة. وتؤكد 86% من المستخدمات عدم تهيج البشرة بعد الاستخدام***

      أسرع من استخدام الملاقط، ألطف من استخدام الشمع **

      أسرع من استخدام الملاقط، ألطف من استخدام الشمع **

      يوفر جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips طريقة أسرع لإزالة شعر الوجه مقارنة بالملاقط. وهو يزيل بسهولة الوبر الخفيف ويُعد في الوقت نفسه ألطف من الشمع**

      شفرات بتقنية الشحذ التلقائي

      شفرات بتقنية الشحذ التلقائي

      يوفّر الرأس ذو الشفرات بميزة الشحذ الذاتي تشذيبًا دقيقًا مستمرًا للاستمتاع بنتائج مثالية، مرة بعد مرة

      مصممة لإزالة شعر الوجه بفعالية

      مصممة لإزالة شعر الوجه بفعالية

      يضمن التصميم الفريد للرأس ذي الفتحات المقوّسة سهولة الإمساك بالشعيرات. ويوفّر لك الرأس العريض تغطية رائعة وإزالة الشعر بسرعة

      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين. جودة يضمنها 80 عامًا من خبرة Philips في إزالة الشعر

      لمكياج مثالي

      لمكياج مثالي

      يقوم جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips بقص الشعر بشكل دقيق، وتنعيم وجهك لتطبيق مكياج مثالي

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم

      • المواصفات الفنية

        اللون (الألوان)
        زهري ليتشي
        فولتية
        تيار مستمر قوة 1,5 فولت
        نوع البطارية
        بطارية قلوية نوع AA عدد 1

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • دراسة HUT في الولايات المتحدة، 143 مشاركة، 2022
          • *دراسة HUT في الولايات المتحدة، 58 مستخدمة شمع مشاركة، 2022
          • **دراسة HUT في الولايات المتحدة، 141 مشاركة، 2022
          Philips & AGT partnership

          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.