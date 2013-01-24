أداء متين ومتّسق

تم تصميم أداة تشذيب اللحية هذه لإمكانية شحنها بواسطة كبل USB. فيتم شحنها بالكامل في غضون 8 ساعات لتشغيلها لمدة تصل إلى 60 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي، للاستمتاع بتجربة تشذيب من دون عناء، تمامًا مثل الاستخدام الأول. إكتشف كلّ المميزات