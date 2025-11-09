مصطلحات البحث

    Beard Trimmer 3000 Series تشذيب اللحية بشفرات ذات رؤوس مستديرة

    BT3617/15

    تشذيب سريع ودقيق

    استمتع بسرعة وراحة في كل مرة. توفر الرؤوس المستديرة تشذيبًا لطيفًا بينما تسرّع الشفرات الذاتية الشحذ عملية التشذيب من خلال منع التمريرات المتكررة. ومع توفر 20 إعدادًا للطول، ستحصل على الدقة التي تريدها بالضبط.

    إكتشف كلّ المميزات

    Beard Trimmer 3000 Series تشذيب اللحية بشفرات ذات رؤوس مستديرة

    تشذيب سريع ودقيق

    لنتائج متجانسة ولطيفة على البشرة

    • شفرات ذات رؤوس مستديرة
    • 20 إعداد طول
    • درجات دقة تبلغ 0,5 مم
    • مقاومة للماء 100%
    • وقت تشغيل يصل إلى 60 دقيقة
    صُمِّمَت لتجربة حلاقة مريحة وفعَّالة

    صُمِّمَت لتجربة حلاقة مريحة وفعَّالة

    صُمِّمَت الشفرات ذاتية الشحذ ذات الرؤوس المستديرة لتكون لطيفة على البشرة لقص أكثر راحة، كما أنها تبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى استخدام زيت للشفرات. هذا وتتميز الشفرات بأنها غير قابلة للتآكل ما يُسهِّل تنظيفها.

    ابتكر لحيتك وحدِّدها بالدقة التي تريد

    ابتكر لحيتك وحدِّدها بالدقة التي تريد

    يحتوي قرص تحديد الدقة في أداة التشذيب على 20 إعدادًا للطول بفواصل مقدارها 0,5 مم، ما يساعدك على تشكيل لحيتك بدقة كما تريد.

    تشذيب فعَّال ومتساوٍ للحصول على المظهر المثالي لك.

    تشذيب فعَّال ومتساوٍ للحصول على المظهر المثالي لك.

    تعمل أمشاط Lift&Trim المتقدمة على رفع الشعر نحو الشفرة، لتلتقط الشعيرات مع كل تمريرة، ما يمنحك تشذيبًا متساويًا وفعَّالاً.

    بسِّط روتينك مع تنظيف سهل

    بسِّط روتينك مع تنظيف سهل

    نظرًا إلى أن أداة التشذيب قابلة للغسل بنسبة 100%، فيمكنك ببساطة شطفها تحت الصنبور والانتهاء بسرعة، ما يجعل تجربة الحلاقة أسهل.

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    يوفر مقبضنا المريح بتصميم Fine Line إمساكًا محكمًا بزاوية 360 درجة فيسهل بالتالي حمل الجهاز واستخدامه، ما يوفر لك الراحة والتحكم اللازمين لإطلالة مثالية.

    أداء قوي ومستمر من البداية وحتى النهاية

    أداء قوي ومستمر من البداية وحتى النهاية

    توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 60 دقيقة من التشغيل، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.

    كن على اطلاع دائم بكل عملية تشذيب

    كن على اطلاع دائم بكل عملية تشذيب

    يُبقيك مؤشر الضوء على اطلاع دائم بحالة بطاريتك وما إذا كانت مشحونة بالكامل، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة الحلاقة التالية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الملاءمة
      • كبل USB-A (المحول غير مضمّن)
      • فرشاة التنظيف

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      جاري الشحن
      • 4 ساعات
      • شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      حالة البطارية
      مؤشر الشحن
      الاستخدام
      استخدام لاسلكي

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      رمادي داكن
      المقبض
      مقبض مريح

    • الخدمة

      الضمان
      لغاية 5 سنوات*

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      ما من حاجة إلى زيت للشفرات
      المقاومة للمياه
      رطب وجاف

    • الملخّص

      منطقة الجسم
      لحية
      الأدوات والملحقات
      2
      إعدادات الطول
      0,5-10 مم
      درجات دقة
      20
      الحل
      تشذيب

    • أدوات التصفيف

      شفرة تشذيب
      شفرات بتقنية الشحذ التلقائي

    • الأمشاط

      لحية
      قصير 0,5 - 10 مم

