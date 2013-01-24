طول متساوٍ من كل زاوية
عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طول متساوٍ من كل زاوية
عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
طول متساوٍ من كل زاوية
عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طول متساوٍ من كل زاوية
عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
فعالية حتى على اللحية الخفيفة. يلتقط نظام Lift&Trim Pro كل الشعر المسطح ويرفعه باتجاه الشفرات لإتاحة عملية قص دقيقة، ويشكّل في الوقت نفسه أداة تشذيب مثالية للحية الطويلة.
تم شحذ الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بشكل مزدوج، لقص حتى أكثر أنواع الشعر سماكة، وهي تحتك ببعضها بلطف لشحذ ذاتي، لذلك ما من حاجة إلى استبدالها أو تزييتها طوال فترة استخدام أداة تشذيب الشعر.
اضبط المشطان باستخدام عجلة التكبير/التصغير على طول التشذيب المفضل واحصل على تسريحة اللحية التي تريدها. استخدم مشط اللحية القصيرة مع إعدادات الطول من 0,4 إلى 10 مم أو مشط اللحية الطويلة من 10 إلى 20 مم.
إعدادات تتراوح ما بين 0,4 و2 مم مع درجة دقة تبلغ 0,2 مم لتسريحة لحية قصيرة ودقيقة؛ إعدادات تتراوح ما بين 2 و5 مم مع درجة دقة تبلغ 0,5 مم لمظهر اللحية المتساوية التي لم تتم حلاقتها لثلاثة أيام؛ إعدادات فوق 5 مم مع درجة دقة تبلغ 1 مم للحفاظ على مظهر اللحية الطويلة.
يسهل استخدام أداة تشذيب اللحية هذه سلكيًا أو لاسلكيًا. يمكن تشغيلها لاسلكيًا لغاية 90 دقيقة بعد عملية شحن واحدة لساعة واحدة، أو إجراء عملية تشذيب سريعة بعد عملية شحن لمدة 5 دقائق.
ما عليك سوى تشطيف أداة تشذيب اللحية المقاومة للمياه تحت مياه الحنفية لتنظيفها جيدًا.
يُعلمك مؤشر مستوى البطارية عندما تكون بطارية أداة التشذيب فارغة أو قيد الشحن أو ممتلئة.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.
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