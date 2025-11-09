أقصى دقة وأداء يدوم طويلاً

توفر الشفرات المعدنية ذاتية الشحذ قوة إضافية للحصول على أقصى دقة في أثناء التشذيب، وتبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت للشفرات. بالإضافة إلى ذلك، تجعل الشفرات المقاومة للتآكل التنظيف سهلاً أيضًا.