دقة قصوى ونتائج متساوية

تتميّز أداة تشذيب اللحية 9000‎ ‎Prestige من Philips بتقنية SteelPrecision الجديدة كليًا التي تتألّف من مشط معدني مضمّن وأداة قص قوية. بخلاف المشط البلاستيكي، لا ينحني هذا النظام بغض النظر عن قوة الضغط لضمان نتائج التشذيب الأدق والأكثر تساويًا على الإطلاق*.