تدفق هواء بعيد المدى لتحقيق أقصى قدر من التبريد

جرّب تدفق هواء منعشًا يمتد حتى 30 مترًا، ما يضمن لك نسيمًا لطيفًا في كل أرجاء الغرفة. سواء كنت قريبًا أو بعيدًا، استمتع بتبريد ثابت أينما كنت.