    ‎1000 Series مروحة عمودية

    CX1520/01

    القوة والمزايا المتنوعة في التصميم

    استمتع بتجربة تبريد قوية وهادئة مع 3 سرعات ودوران وراحة من مؤقّت وجهاز تحكم عن بُعد. ويضيف ناشر الرائحة روائحك المفضلة إلى الهواء. وصُمم الجهاز مع مراعاة الجودة والثبات، ليوفر لك راحة دائمة يومًا بعد يوم.

    إكتشف كلّ المميزات

    • قوة تدفق هواء المروحة 3330 م3/الساعة
    • تشغيل هادئ عند 38 ديسيبل (صوتي)
    • قابلة للإمالة والتأرجح
    • قطر الرأس 45 سم
    تدفق هواء بعيد المدى لتحقيق أقصى قدر من التبريد

    جرّب تدفق هواء منعشًا يمتد حتى 30 مترًا، ما يضمن لك نسيمًا لطيفًا في كل أرجاء الغرفة. سواء كنت قريبًا أو بعيدًا، استمتع بتبريد ثابت أينما كنت.

    انسياب هواء وفير لراحة فورية

    بفضل سعة التبريد التي تبلغ 3330 م³/الساعة، تقوم هذه المروحة بتدوير الهواء بسرعة للقضاء على الركود، ما يضمن تدفق هواء منعشًا ومريحًا يصل إلى كل ركن من أركان مساحتك.

    تبريد هادئ عند أقل إعداد

    صُممت هذه المروحة للبيئات الهادئة، وتعمل بقدرة 38 ديسيبل لطيفة تعادل صوت هطول الأمطار الخفيفة. وهي مثالية للعمل أو القراءة أو النوم، فهي توفر لك جوًا هادئًا وغير مزعج.

    إعدادات سرعة قابلة للتعديل باستخدام جهاز تحكّم عن بُعد

    قم بتخصيص تدفق الهواء مع 3 إعدادات للسرعة، بدءًا من النسيم العليل وصولاً إلى تدفق الهواء القوي. ويمكنك ضبط الإعدادات بسهولة من أي مكان في الغرفة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.

    إضافة الروائح العطرية لإنعاش منزلك

    عزِّز تجربة التبريد من خلال نشر أريج الزيوت العطرية المفضلة في هواء الغرفة، وتمتع بأجواء تساعدك على الاسترخاء وتجديد حواسك. ويتيح لك ناشر الرائحة الاختياري الإضافي الحصول على أجواء عطرية لضمان الاسترخاء والاستمتاع (1).

    مؤقت ملائم للتبريد التلقائي

    تسمح لك وظيفة المؤقّت المدمجة بضبط المروحة على إيقاف التشغيل تلقائيًا، ما يساعدك على توفير الطاقة وضمان الراحة من دون الحاجة إلى إجراء تعديلات يدوية.

    دوران وإمالة تلقائيان لتدفق هواء متساوٍ

    مؤقّت ملائم للتبريد التلقائي يضمن دوران الهواء بشكل مثالي مع دوران بزاوية 80 درجة ورأس مائل بزاوية 30 درجة، ما يسمح بتوزيع النسيم بالتساوي في كل أرجاء مساحتك.

    ارتفاع قابل للتعديل لتوفير الراحة الشخصية

    اضبط ارتفاع المروحة بسهولة بين 112 سم و131 سم لتوجيه تدفق الهواء بدقة عند الحاجة، سواء أكنت جالسًا أم واقفًا أم مستلقيًا.

    صُممت لتدوم طويلاً - تم اختبارها بدقة للتأكد من جودتها

    مع أكثر من 80 عامًا من الخبرة في مجال العناية بالهواء، تجري Philips أكثر من 110 اختبارات جودة صارمة لضمان المتانة والأداء العالي موسمًا بعد موسم.

    تصميم يحافظ على السلامة

    تتضمن صمامًا حراريًا وقابسًا معتمدًا لتوفير أقصى درجات الأمان. ويقوم المصهر الحراري بإيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا في حال ارتفاع درجة حرارة المحرك، ما يعزز مستوى الأمان في منزلك.

    قاعدة XL لتعزيز الثبات

    توفر القاعدة الكبيرة للغاية مزيدًا من الثبات، ما يقلل من التذبذب حتى عند السرعات العالية لتجربة تبريد أكثر أمانًا وثقة.

    تبريد موفر للطاقة للاستخدام اليومي

    تعمل هذه المروحة بقدرة 47 واط فقط، وتوفر طاقة أكثر بمقدار 60 مرة من مكيف الهواء المحمول العادي، ما يخفض تكاليف الكهرباء بشكل كبير مع توفير طاقة تبريد منعشة. استمتع بالانتعاش بأقل استهلاك للطاقة.

    سهولة التركيب والتنظيف

    التجميع في خطوات قليلة فقط مع التصميم البسيط. تنظيف سهل - ما عليك سوى مسح السطح بقطعة قماش مبللة للحفاظ على الأداء الأمثل.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      مروحة عمودية
      اللون
      أسود
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدنية

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      47W
      مستوى الصوت الأدنى
      38 ديسيبل (صوتي)
      مستوى الصوت الأقصى
      43 ديسيبل (صوتي)

    • الأداء

      تدفق هواء المروحة
      3330 م3/الساعة

    • مدى الاستفادة

      ناشر الرائحة
      نعم
      إعدادات السرعة
      المرحلة الثالثة
      موقت
      نعم (من 1 إلى 12 ساعة)
      طول سلك الطاقة
      1.8 م
      التأرجح
      80 درجة
      إمالة عمودية
      30 درجة
      جهاز تحكم عن بعد
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      قطر الرأس
      45 سم
      طول المنتج
      45 سم
      عرض المنتج
      43 سم
      ارتفاع المنتج
      131 سم
      وزن المنتج
      6.63 كجم
      طول الحزمة
      61 سم
      عرض الحزمة
      26,3 سم
      ارتفاع الحزمة
      50.5 سم
      وزن الحزمة
      9.3 كجم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      0,5 واط
      الفولتية
      230 فولت
      التردد
      50 هرتز

    • الصيانة

      الكفالة
      2 عاماً

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • (1) لا يشمل شراء هذا المنتج الزيوت العطرية.
