CX1520/01
القوة والمزايا المتنوعة في التصميم
استمتع بتجربة تبريد قوية وهادئة مع 3 سرعات ودوران وراحة من مؤقّت وجهاز تحكم عن بُعد. ويضيف ناشر الرائحة روائحك المفضلة إلى الهواء. وصُمم الجهاز مع مراعاة الجودة والثبات، ليوفر لك راحة دائمة يومًا بعد يوم.إكتشف كلّ المميزات
جرّب تدفق هواء منعشًا يمتد حتى 30 مترًا، ما يضمن لك نسيمًا لطيفًا في كل أرجاء الغرفة. سواء كنت قريبًا أو بعيدًا، استمتع بتبريد ثابت أينما كنت.
بفضل سعة التبريد التي تبلغ 3330 م³/الساعة، تقوم هذه المروحة بتدوير الهواء بسرعة للقضاء على الركود، ما يضمن تدفق هواء منعشًا ومريحًا يصل إلى كل ركن من أركان مساحتك.
صُممت هذه المروحة للبيئات الهادئة، وتعمل بقدرة 38 ديسيبل لطيفة تعادل صوت هطول الأمطار الخفيفة. وهي مثالية للعمل أو القراءة أو النوم، فهي توفر لك جوًا هادئًا وغير مزعج.
قم بتخصيص تدفق الهواء مع 3 إعدادات للسرعة، بدءًا من النسيم العليل وصولاً إلى تدفق الهواء القوي. ويمكنك ضبط الإعدادات بسهولة من أي مكان في الغرفة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.
عزِّز تجربة التبريد من خلال نشر أريج الزيوت العطرية المفضلة في هواء الغرفة، وتمتع بأجواء تساعدك على الاسترخاء وتجديد حواسك. ويتيح لك ناشر الرائحة الاختياري الإضافي الحصول على أجواء عطرية لضمان الاسترخاء والاستمتاع (1).
تسمح لك وظيفة المؤقّت المدمجة بضبط المروحة على إيقاف التشغيل تلقائيًا، ما يساعدك على توفير الطاقة وضمان الراحة من دون الحاجة إلى إجراء تعديلات يدوية.
مؤقّت ملائم للتبريد التلقائي يضمن دوران الهواء بشكل مثالي مع دوران بزاوية 80 درجة ورأس مائل بزاوية 30 درجة، ما يسمح بتوزيع النسيم بالتساوي في كل أرجاء مساحتك.
اضبط ارتفاع المروحة بسهولة بين 112 سم و131 سم لتوجيه تدفق الهواء بدقة عند الحاجة، سواء أكنت جالسًا أم واقفًا أم مستلقيًا.
مع أكثر من 80 عامًا من الخبرة في مجال العناية بالهواء، تجري Philips أكثر من 110 اختبارات جودة صارمة لضمان المتانة والأداء العالي موسمًا بعد موسم.
تتضمن صمامًا حراريًا وقابسًا معتمدًا لتوفير أقصى درجات الأمان. ويقوم المصهر الحراري بإيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا في حال ارتفاع درجة حرارة المحرك، ما يعزز مستوى الأمان في منزلك.
توفر القاعدة الكبيرة للغاية مزيدًا من الثبات، ما يقلل من التذبذب حتى عند السرعات العالية لتجربة تبريد أكثر أمانًا وثقة.
تعمل هذه المروحة بقدرة 47 واط فقط، وتوفر طاقة أكثر بمقدار 60 مرة من مكيف الهواء المحمول العادي، ما يخفض تكاليف الكهرباء بشكل كبير مع توفير طاقة تبريد منعشة. استمتع بالانتعاش بأقل استهلاك للطاقة.
التجميع في خطوات قليلة فقط مع التصميم البسيط. تنظيف سهل - ما عليك سوى مسح السطح بقطعة قماش مبللة للحفاظ على الأداء الأمثل.
