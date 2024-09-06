5 ميزات سلامة متقدمة لراحة بالك

تم تزويد السلسلة 2000 بـ 5 ميزات سلامة متقدمة: (1) الحماية من السقوط و(2) الحماية من السخونة الزائدة بزاوية 65 درجة، (3) قابس الأمان المعتمد من VDE‏ و(4) المواد المقاومة للاشتعال و(5) الإيقاف التلقائي الآمن بعد 16 ساعة من عدم النشاط. توفر درجة من الدفء يمكن الوثوق بها.