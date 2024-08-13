CX3050/01
تتميز بالهدوء والقوة والأناقة وصغر الحجم
استمتع بأقصى تبريد وأقل ضجيج. صُمِّمَت المروحة لتناسب أي ديكور داخلي للمنزل وتبريد مساحتك بهدوء. يمكنك تخصيص تجربتك مع 3 سرعات ووضعين ومؤقت. وإضافة إلى ذلك، استمتع بتوزيع هواء محسَّن بفضل رأسها القابل للإمالة ودورانها.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
انسياب هواء بعيد المدى يمكن أن يصل إلى 25 مترًا. استمتع بأقصى درجات الراحة وانتعش بغض النظر عن مكانك؛ يمكن للجميع في الغرفة أن يشعروا بالنسيم البارد.
استمتع بإحساس النسيم اللطيف الذي يحيط بك مع هذه المروحة الموزعة للهواء، وذلك بفضل انسياب الهواء بعيد المدى الذي يصل إلى 738 م³/الساعة. ودِّع الهواء الراكد ورحِّب بنسيم منعش يصل إلى كل زاوية في مساحتك.
استمتع بعملية تشغيل أكثر هدوءًا بنسبة 30% مع تقنية SilentWings المبتكرة لدينا (1). مستوحاة من الأجنحة الصامتة لأكثر الطيور هدوءًا في الطبيعة، وهي البومة. يضمن تصميم شفراتنا تجربة تبريد أكثر هدوءًا مع مستويات ضجيج منخفضة تصل إلى 23 ديسيبل (A) (2) - أهدأ من الهمس!
صُنعَت لتدوم موسمًا بعد موسم. مع أكثر من 80 عامًا من الخبرة في مجال العناية بالهواء، تجري شركة Philips أكثر من 110 اختبارات دقيقة على مراوحها قبل طرحها في السوق، لضمان الجودة والأداء العاليين.
استمتع بنوم هادئ ومريح ليلاً مع وضع النوم الهادئ. يعمل هذا الوضع على خفض سرعة المروحة تدريجيًا إلى أقل إعداد لمدة 30 دقيقة لمساعدتك على النوم العميق بشكل طبيعي مع توفير الطاقة في الوقت نفسه.
يحاكي وضع النسيم الطبيعي نفسًا من الهواء النقي؛ حيث تتناوب شدة الهواء وسرعته بسلاسة بين الارتفاع والانخفاض، ما ينشئ تجربة داخلية طبيعية ومنعشة يمكن الاستمتاع بها على مدار العام.
استمتع بنسيم لطيف أو دفعة قوية من الهواء مع هذه المروحة متعددة الاستخدامات، التي توفر 3 إعدادات للسرعة، ووضع النسيم الطبيعي، ووضع النوم الهادئ. اختر الإعداد الذي يناسبك، واسترخِ، واستمتع.
خصِّص راحتك مع مروحة يمكن إمالتها بزاوية 180 درجة وتتأرجح تلقائيًا، ما يمنحك هواءً منعشًا تمامًا كما تريد - سواء للتبريد المباشر أو توزيع الهواء في جميع أنحاء الغرفة.
تتميز مروحتنا بتصميم مخفي للشفرات يجمع بين الراحة والبساطة، ما يضفي عليها مظهرًا أنيقًا وبسيطًا. كما تتميز بصغر حجمها وخفة وزنها، ما يوفر المساحة دون التضحية بالأداء.
تصميم يناسب الطاولات ويوفر المساحة دون فقدان الأداء. يبلغ وزن المروحة 2.4 كجم فقط، لذا يكون من السهل حملها من مكان إلى آخر، وهي مريحة تمامًا للاستخدام على الطاولة أو بجانب سريرك ليلاً. إضافةً إلى ذلك، صُمِّمَت لتكون سهلة التنظيف، فلا يتطلب الأمر سوى مسح سريع بقطعة قماش مبللة.
تتيح لك مروحتنا رفع درجة حرارة منظم حرارة مكيف الهواء بمقدار 5 درجات دون التأثير في الراحة، ما يوفر حتى 130 كيلوواط في الساعة سنويًا، وهو ما يعادل توفيرًا يصل إلى 35 يورو من فواتير الطاقة الخاصة بك. إضافةً إلى ذلك، فهي موفرة للطاقة، حيث تستهلك 27 واط كحد أقصى - أقل من المصباح الكهربائي التقليدي - وأقل بمقدار 90 مرة من مكيف الهواء المحمول القياسي. (3)
خصِّص تجربة التبريد الخاصة بك باستخدام وظيفة المؤقت، المصممة لراحتك. خطِّط مسبقًا حتى 12 ساعة.
الأداء
مدى الاستفادة
الأوضاع
إمكانية الاتصال
الوزن والأبعاد
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