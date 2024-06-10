CX5535/11
تبريد قوي ولكن هادئ
استمتع بتبريد قوي مع أقل مستوى ممكن من الضجيج واستهلاك الطاقة. نظرًا إلى أنها مصممة لتوفير أداء عالٍ، تملأ هذه المروحة ذاتية الدوران الغرفة بأكملها بتأثير التبريد بسرعة. وبشكل اختياري، يمكنها أيضًا إنعاش هواء الغرفة بالروائح المفضلة لديك.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل مخرج الهواء لدينا المميز بتصميمه الواسع والعالي، تعطي المروحة أقصى قدر ممكن من التغطية والتبريد السريع للغرفة بأكملها. فمن خلال خاصية التأرجح بزاوية 60، يمكن أن يصل هواء المروحة إلى أي مكان تريده، ما يضمن أن الغرفة بأكملها باردة ومريحة.
عزِّز تجربة التبريد من خلال نشر أريج الزيوت العطرية المفضلة في هواء الغرفة، وتمتع بأجواء تساعدك على الاسترخاء وتجديد حواسك. يتيح لك ناشر الرائحة الاختياري الإضافي الحصول على أجواء عطرية لضمان الاسترخاء والاستمتاع (1).
استمتع بنوم هادئ ومريح ليلاً مع وضع النوم الهادئ. يعمل هذا الوضع على خفض سرعة المروحة تدريجيًا إلى أقل إعداد لمدة 30 دقيقة لمساعدتك على النوم العميق بشكل طبيعي مع توفير الطاقة في الوقت نفسه.
تمتع بشعور النسيم الخارجي المنعش في غرفتك مع وضع النسيم الطبيعي واستمتع بتجربة طبيعية ومنعشة أكثر داخل الغرفة.
يمكنك تخصيص أداء مروحتك تمامًا بحسب احتياجاتك، سواء أكنت تفضل النسيم اللطيف أم تيار الهواء الأقوى، فبفضل إعدادات السرعة الثلاثة التي تتيح ثلاثة أوضاع مختلفة (العادي، النسيم الطبيعي، النوم الهادئ)، يمكنك اختيار الوضع المثالي المناسب لتفضيلاتك وتخصيص راحتك تمامًا.
يمكنك ضبط المؤقت لمدة تتراوح بين ساعة و7 ساعات، ما يتيح لك الاستمتاع بنسيم بارد لفترة مثالية من الوقت مع توفير الطاقة وخفض التكاليف في الوقت نفسه. تتميز هذه المروحة العمودية التي تأتي بقدرة 40 واط بأنها موفرة للطاقة، حيث تستهلك طاقة أقل من المصباح الكهربائي التقليدي.
يضمن التأرجح المثالي توزيع الهواء في كل أنحاء الغرفة. قل وداعًا للمناطق الحارة أو الهواء الخانق، ومرحبًا بالأجواء الباردة والمريحة.
تصميم بسيط وجذاب يمتزج بسلاسة مع أي ديكور. هذا التصميم الرفيع والموفر للمساحة يجعل المروحة مثالية للاستخدام في غرف النوم والمكاتب والمطابخ وغيرها من المناطق التي تكون فيها المساحة ضيقة. ضع مروحتك العمودية في الزاوية أو أمام الحائط من دون أن تعيق الأشياء.
توفر لوحة التحكم التي تعمل باللمس وجهاز التحكم عن بُعد على المروحة العمودية لدينا روعة الاستخدام وإمكانية أخذها في أي غرفة.
عند اختيار Philips، ستختار علامة تجارية موثوقًا بها تتمتع بأكثر من 80 عامًا من الخبرة والابتكار في مجال العناية بالهواء. تخضع المروحة العمودية لدينا لأكثر من 110 اختبارات إلزامية للتأكد من أنها توفر لك راحة موثوقة وطويلة الأمد، اليوم وغدًا.
تم تصميم محركنا النحاسي عالي الجودة ليعمل يومًا بعد يوم. فهو يولد تيارًا قويًا ويحدث أقل مستوى ممكن من الضجيج، ما يوفر لك أفضل أداء ويعزز راحتك.
أبقِ أطفالك الصغار بعيدين عن مروحتك العمودية. تتيح لك خاصية السلامة هذه منع الأيدي الفضولية من العبث بإعدادات المراوح وتمنحك الاسترخاء وراحة البال.
الأداء
مدى الاستفادة
الأوضاع
الوزن والأبعاد
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