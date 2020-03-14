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سلك كهرباء

DLC2103V/00
  • كبل للتحويل من USB A إلى Lighting بطول 1,2 م كبل للتحويل من USB A إلى Lighting بطول 1,2 م كبل للتحويل من USB A إلى Lighting بطول 1,2 م
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    سلك كهرباء

    DLC2103V/00

    كبل للتحويل من USB A إلى Lighting بطول 1,2 م

    اشحن هاتفك وقم بتوصيله بواسطة هذا الكبل للتحويل من USB إلى Lighting. وهو يتوافق مع شاحن الحائط أو السيارة USB الذي تستخدمه حاليًا، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا!

    سلك كهرباء

    كبل للتحويل من USB A إلى Lighting بطول 1,2 م

    اشحن هاتفك وقم بتوصيله بواسطة هذا الكبل للتحويل من USB إلى Lighting. وهو يتوافق مع شاحن الحائط أو السيارة USB الذي تستخدمه حاليًا، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا!

    كبل للتحويل من USB A إلى Lighting بطول 1,2 م

    اشحن هاتفك وقم بتوصيله بواسطة هذا الكبل للتحويل من USB إلى Lighting. وهو يتوافق مع شاحن الحائط أو السيارة USB الذي تستخدمه حاليًا، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا!

    سلك كهرباء

    كبل للتحويل من USB A إلى Lighting بطول 1,2 م

    اشحن هاتفك وقم بتوصيله بواسطة هذا الكبل للتحويل من USB إلى Lighting. وهو يتوافق مع شاحن الحائط أو السيارة USB الذي تستخدمه حاليًا، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا!

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      كبل للتحويل من USB A إلى Lighting بطول 1,2 م

      مصممة بجودة التصنيع

      تستخدم جودة التصنيع مواد من الدرجة الأولى فقط لصنع المنتجات المصممة لتدوم طويلاً.

      المواصفات التقنية

      • الكرتون الخارجي

        الطول
        34.5  سم
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        36
        الطول
        13.6  بوصة
        العرض
        24.5  سم
        الوزن الإجمالي
        3.63  كلغ
        الارتفاع
        22.7  سم
        GTIN
        1 48 95229 10933 6
        العرض
        9.6  بوصة
        الارتفاع
        8.9  بوصة
        الوزن الصافي
        1.008  كلغ
        الوزن الإجمالي
        8.003  رطل
        الوزن الصافي
        2.222  رطل
        وزن العلبة فارغة
        2.622  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        5.780  رطل

      • الكرتون الداخلي

        الطول
        11.5  سم
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        4.5  بوصة
        العرض
        11  سم
        الارتفاع
        20.9  سم
        العرض
        4.3  بوصة
        الارتفاع
        8.2  بوصة
        الوزن الصافي
        0.168  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.48  كلغ
        الوزن الصافي
        0.370  رطل
        الوزن الإجمالي
        1.058  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0.312  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.688  رطل
        GTIN
        2 48 95229 10933 3

      • أبعاد العلبة

        الارتفاع
        19.5  سم
        العرض
        5  سم
        العمق
        3.5  سم
        الارتفاع
        7.7  بوصة
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        48 95229 10933 9
        العرض
        2.0  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0.055  كلغ
        العمق
        1.4  بوصة
        الوزن الصافي
        0.028  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.121  رطل
        الوزن الصافي
        0.062  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0.027  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.060  رطل

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