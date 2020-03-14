كبل للتحويل من USB A إلى Lighting بطول 1,2 م
اشحن هاتفك وقم بتوصيله بواسطة هذا الكبل للتحويل من USB إلى Lighting. وهو يتوافق مع شاحن الحائط أو السيارة USB الذي تستخدمه حاليًا، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا!
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل للتحويل من USB A إلى Lighting بطول 1,2 م
اشحن هاتفك وقم بتوصيله بواسطة هذا الكبل للتحويل من USB إلى Lighting. وهو يتوافق مع شاحن الحائط أو السيارة USB الذي تستخدمه حاليًا، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا!
كبل للتحويل من USB A إلى Lighting بطول 1,2 م
اشحن هاتفك وقم بتوصيله بواسطة هذا الكبل للتحويل من USB إلى Lighting. وهو يتوافق مع شاحن الحائط أو السيارة USB الذي تستخدمه حاليًا، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا!
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل للتحويل من USB A إلى Lighting بطول 1,2 م
اشحن هاتفك وقم بتوصيله بواسطة هذا الكبل للتحويل من USB إلى Lighting. وهو يتوافق مع شاحن الحائط أو السيارة USB الذي تستخدمه حاليًا، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا!
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
أبعاد العلبة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.