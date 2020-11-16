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كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

DLC3104L/00

كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

قم بتوصيل هاتف iPhone بكمبيوتر Macbook لمزامنة الموسيقى والتطبيقات والصور والتحديثات والمزيد غيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لشحن جهازك عند توصيله، كما يعمل مع شاحن USB-C للحائط أو السيارة المتوفر لديك. إنه خيار رائع لاستخدامه ككبل احتياطي أو بديل!

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كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

  • المزامنة والشحن

  • 1,2 م

قطعة غيار أو تبديل لكبل Apple Lightning

قطعة غيار أو تبديل لكبل Apple Lightning

موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة

موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة مع أجهزتك الحديثة المتوافقة مع النوع C

يعمل مع شواحن الحائط أو السيارة USB التي تستخدمها حاليًا

يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.

المواصفات التقنية

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