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كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

DLC3106L/00

كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

قم بتوصيل هاتف iPhone بكمبيوتر Macbook لمزامنة الموسيقى والتطبيقات والصور والتحديثات والمزيد غيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لشحن جهازك عند توصيله، كما يعمل مع شاحن USB-C للحائط أو السيارة المتوفر لديك. إنه خيار رائع لاستخدامه ككبل احتياطي أو بديل!

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كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

  • المزامنة والشحن

  • 2 م

يعمل مع شواحن الحائط أو السيارة USB التي تستخدمها حاليًا

يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.

موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة

موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة مع أجهزتك الحديثة المتوافقة مع النوع C

كبل USB للشحن عبر كمبيوتر أو شاحن USB للحائط أو السيارة

يمكن توصيل كبل USB 2.0 هذا بالكمبيوتر عبر USB لشحن جهاز iPod أو هاتف iPhone بسهولة تامة. يمكنك أيضًا استخدامه للتوصيل بأي شاحن USB للحائط أو السيارة بهدف إمداد جهاز iPod أو هاتف iPhone بالطاقة وشحنه.

المواصفات التقنية

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