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التحويل من USB-A إلى Lightning

DLC3106V/00

كبل للتحويل من USB-A إلى Lightning

قم بتوصيل هاتف iPhone بكمبيوتر Macbook لمزامنة الموسيقى والتطبيقات والصور والتحديثات والمزيد غيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لشحن جهازك عند توصيله، كما يعمل مع شاحن USB للحائط أو السيارة المتوفر لديك. إنه خيار رائع لاستخدامه ككبل احتياطي أو بديل!

عرض جميع المزايا

طول مترَين / 6 أقدام

كبل للتحويل من USB-A إلى Lightning

  • المزامنة والشحن

  • 2 م

يدعم نقل البيانات بواسطة USB 2.0

يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0

قطعة غيار أو تبديل لكبل Apple Lightning

قطعة غيار أو تبديل لكبل Apple Lightning

كبل طويل للغاية لتحقيق الراحة وتسهيل الاستخدام

أحيانًا، يكون كل ما تحتاج إليه لتحصل على الراحة وسهولة الوصول إلى جهازك هو كبل أطول

المواصفات التقنية

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