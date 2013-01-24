كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C بطول 1,2 م
يتوافق مع شاحن USB-Cl أو شاحن السيارة الذي تستخدمه حاليًا بفضل مأخذ USB-C، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C بطول 1,2 م
يتوافق مع شاحن USB-Cl أو شاحن السيارة الذي تستخدمه حاليًا بفضل مأخذ USB-C، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا! إكتشف كلّ المميزات
كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C بطول 1,2 م
يتوافق مع شاحن USB-Cl أو شاحن السيارة الذي تستخدمه حاليًا بفضل مأخذ USB-C، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C بطول 1,2 م
يتوافق مع شاحن USB-Cl أو شاحن السيارة الذي تستخدمه حاليًا بفضل مأخذ USB-C، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا! إكتشف كلّ المميزات
احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.
موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة مع أجهزتك الحديثة المتوافقة مع النوع C
يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.
التوافق
مواصفات الكبل
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي