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كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

DLC5204L/00

كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning

ستحتاج إلى كبل التحويل من USB-C إلى lightning هذا للحصول على طاقة قصوى من الشاحن الممكّن لاستخدام بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لجهازَي iPhone وiPad. إنه كبل فاخر بطول 4 أقدام لمزيد من المرونة.

عرض جميع المزايا

كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning

  • المزامنة والشحن

  • 1,2 م / 4 أقدام

  • كبل مضفور أسود

  • تسليم الطاقة

خاضع لاختبار الإجهاد أكثر من 10000 مرة

كبل شحن خاضع لاختبار الإجهاد أكثر من 10000 مرة للاستخدام الشاق

موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة

موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة مع أجهزتك الحديثة المتوافقة مع النوع C

كبل احتياطي أو بديل رائع ليكون في متناول يديك

احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.

المواصفات التقنية

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