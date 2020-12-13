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تم إيقافه
DLC5204T/00
كبل مضفور فاخر 3 في 1.
موصلات جهاز USB صغير وUSB-C وLightning في كبل واحد. لن تحتاج إلا إلى هذا الكبل لشحن كل أجهزتك المحمولة.
المزامنة والشحن
1,2 م / 4 أقدام
كبل مضفور أسود
موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة مع أجهزتك الحديثة المتوافقة مع النوع C
يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.
كبل 3 في 1: كبل مع 3 توصيلات: Lightning وUSB-C، وكبل التحويل من Micro USB إلى USB-A. هذا الكبل مخصص لتلبية كل احتياجات ملحقات أجهزتك المحمولة.