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التحويل من USB-A إلى Lightning

DLC5204V/00
  • كبل للتحويل من USB-A إلى Lightning بطول 1,2 م كبل للتحويل من USB-A إلى Lightning بطول 1,2 م كبل للتحويل من USB-A إلى Lightning بطول 1,2 م
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    التحويل من USB-A إلى Lightning

    DLC5204V/00

    كبل للتحويل من USB-A إلى Lightning بطول 1,2 م

    قم بتوصيل هاتف iPhone بكمبيوتر Macbook لمزامنة الموسيقى والتطبيقات والصور والتحديثات والمزيد غيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لشحن جهازك عند توصيله، كما يعمل مع شاحن USB للحائط أو السيارة المتوفر لديك مع مأخذ USB. إنه خيار رائع لاستخدامه ككبل احتياطي أو بديل! إكتشف كلّ المميزات

    التحويل من USB-A إلى Lightning

    كبل للتحويل من USB-A إلى Lightning بطول 1,2 م

    قم بتوصيل هاتف iPhone بكمبيوتر Macbook لمزامنة الموسيقى والتطبيقات والصور والتحديثات والمزيد غيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لشحن جهازك عند توصيله، كما يعمل مع شاحن USB للحائط أو السيارة المتوفر لديك مع مأخذ USB. إنه خيار رائع لاستخدامه ككبل احتياطي أو بديل! إكتشف كلّ المميزات

    كبل للتحويل من USB-A إلى Lightning بطول 1,2 م

    قم بتوصيل هاتف iPhone بكمبيوتر Macbook لمزامنة الموسيقى والتطبيقات والصور والتحديثات والمزيد غيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لشحن جهازك عند توصيله، كما يعمل مع شاحن USB للحائط أو السيارة المتوفر لديك مع مأخذ USB. إنه خيار رائع لاستخدامه ككبل احتياطي أو بديل! إكتشف كلّ المميزات

    التحويل من USB-A إلى Lightning

    كبل للتحويل من USB-A إلى Lightning بطول 1,2 م

    قم بتوصيل هاتف iPhone بكمبيوتر Macbook لمزامنة الموسيقى والتطبيقات والصور والتحديثات والمزيد غيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لشحن جهازك عند توصيله، كما يعمل مع شاحن USB للحائط أو السيارة المتوفر لديك مع مأخذ USB. إنه خيار رائع لاستخدامه ككبل احتياطي أو بديل! إكتشف كلّ المميزات

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      كبل للتحويل من USB-A إلى Lightning بطول 1,2 م

      إمداد جهاز iPhone بالطاقة

      • المزامنة والشحن
      • 1,2 م / 4 أقدام

      كبل احتياطي أو بديل رائع ليكون في متناول يديك

      احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.

      يعمل مع شواحن الحائط أو السيارة USB التي تستخدمها حاليًا

      يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        أجهزة iPhone وiPad وiPod
        تصميم لموصل Lightning
        متوافق مع
        • iPad
        • iPod
        • iPhone

      • الأسلاك

        مضمنة
        من USB إلى Lightning
        من USB إلى Lightning

      • مواصفات الكبل

        الطول
        1.2  أمتار

      • الكرتون الخارجي

        GTIN
        ‪1 48 95229 11238 1
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        36
        الارتفاع
        23  سم
        الطول
        40  سم
        العرض
        34.5  سم
        الوزن الإجمالي
        4,914  كلغ
        الوزن الإجمالي
        10,833  رطل
        الارتفاع
        9.1  بوصة
        الطول
        15.7  بوصة
        الوزن الصافي
        2,540  رطل
        الوزن الصافي
        1.152  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        3,762  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        8,294  رطل
        العرض
        13.6  بوصة

      • أبعاد العلبة

        العمق
        2  سم
        EAN
        ‎48 95229 11238 4
        الارتفاع
        19.5  سم
        العرض
        10  سم
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        العمق
        0،8  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0.108  رطل
        الوزن الإجمالي
        0.049  كلغ
        الارتفاع
        7.7  بوصة
        الوزن الصافي
        0.032  كلغ
        الوزن الصافي
        0.071  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0.037  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0.017  كلغ
        العرض
        3.9  بوصة

      • التصميم واللون الخارجي

        المواد
        مضفور بغلاف معدني

      • الكرتون الداخلي

        الوزن الإجمالي
        1.530  رطل
        الوزن الإجمالي
        0,694  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 11238 8
        الارتفاع
        8.1  بوصة
        الارتفاع
        20.5  سم
        الطول
        7.5  بوصة
        الطول
        19  سم
        الوزن الصافي
        0,423  رطل
        الوزن الصافي
        0,192  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        وزن العلبة فارغة
        0.502  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1,107  رطل
        العرض
        4.3  بوصة
        العرض
        11  سم

      • أبعاد المنتج

        العمق
        2  سم
        العمق
        0،8  بوصة
        الارتفاع
        3.9  بوصة
        الارتفاع
        10  سم
        الوزن
        0.071  رطل
        الوزن
        0.032  كلغ
        العرض
        5  سم
        العرض
        2.0  بوصة

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