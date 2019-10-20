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كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

DLC5206L/00

كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning

ستحتاج إلى كبل التحويل من USB-C إلى lightning هذا للحصول على طاقة قصوى من الشاحن الممكّن لاستخدام بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لجهازَي iPhone وiPad. إنه كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة.

عرض جميع المزايا

كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning

  • المزامنة والشحن

  • متران / 6,5 أقدام

  • كبل مضفور أسود

  • تسليم الطاقة

كبل طويل للغاية لتحقيق الراحة وتسهيل الاستخدام

أحيانًا، يكون كل ما تحتاج إليه لتحصل على الراحة وسهولة الوصول إلى جهازك هو كبل أطول

خاضع لاختبار الإجهاد أكثر من 10000 مرة

كبل شحن خاضع لاختبار الإجهاد أكثر من 10000 مرة للاستخدام الشاق

كبل احتياطي أو بديل رائع ليكون في متناول يديك

احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.

المواصفات التقنية

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