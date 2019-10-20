ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DLC5206L/00
كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning
ستحتاج إلى كبل التحويل من USB-C إلى lightning هذا للحصول على طاقة قصوى من الشاحن الممكّن لاستخدام بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لجهازَي iPhone وiPad. إنه كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة.
المزامنة والشحن
متران / 6,5 أقدام
كبل مضفور أسود
تسليم الطاقة
أحيانًا، يكون كل ما تحتاج إليه لتحصل على الراحة وسهولة الوصول إلى جهازك هو كبل أطول
كبل شحن خاضع لاختبار الإجهاد أكثر من 10000 مرة للاستخدام الشاق
احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.