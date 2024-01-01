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من USB-A إلى USB-C

DLC5531A/40
  • كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى USB-C كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى USB-C كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى USB-C
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    من USB-A إلى USB-C

    DLC5531A/40

    كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات

    من USB-A إلى USB-C

    كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات

    كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات

    من USB-A إلى USB-C

    كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات

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      يشكّل منفذ USB-C معيار موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB لمستوى أعلى من الطاقة وشحن سريع.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        متوافق مع
        • هواتف جوالة
        • أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة

      • مواصفات الكبل

        الطول
        3 أقدام
        الطول
        1  أمتار
        معدل نقل البيانات
        480 ميجابت في الثانية
        إصدار USB
        2.0

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون (الألوان)
        أسود
        المواد
        مضفور

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        صندوق
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        تعليق
        EAN
        ‎48 95229 14392 0

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        2
        GTIN
        ‎1 48 95229 14392 7

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        1
        GTIN
        ‎2 48 95229 14392 4

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        100  سم

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