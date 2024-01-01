كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning
كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن منتجات Lightning من Apple إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning
كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن منتجات Lightning من Apple إكتشف كلّ المميزات
كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning
كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن منتجات Lightning من Apple إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning
كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن منتجات Lightning من Apple إكتشف كلّ المميزات
يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0
موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة مع أجهزتك الحديثة المتوافقة مع النوع C
يشكّل منفذ USB-C معيار موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB لمستوى أعلى من الطاقة وشحن سريع.
التوافق
مواصفات الكبل
التصميم واللون الخارجي
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
أبعاد المنتج
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.