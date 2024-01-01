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كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C

DLC6541CB/40
  • كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C
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    كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C

    DLC6541CB/40

    كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن الأجهزة المزودة بمنفذ Micro USB إكتشف كلّ المميزات

    كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن الأجهزة المزودة بمنفذ Micro USB إكتشف كلّ المميزات

    كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن الأجهزة المزودة بمنفذ Micro USB إكتشف كلّ المميزات

    كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن الأجهزة المزودة بمنفذ Micro USB إكتشف كلّ المميزات

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      كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C

      مغلّف بالسيليكون

      • المزامنة والشحن
      • متر واحد
      • أسود

      يدعم نقل البيانات بواسطة USB 2.0

      يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0

      كبل بتصميم مرن ومتين

      كبل بتصميم مغلّف بمواد بلاستيكية لزيادة المتانة والصلابة.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        متوافق مع
        • هواتف جوالة
        • أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة

      • مواصفات الكبل

        الطول
        3 أقدام
        الطول
        1  أمتار
        معدل نقل البيانات
        480 ميجابت في الثانية
        إصدار USB
        2.0

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون (الألوان)
        أسود
        المواد
        مغلف بمادة PVC

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        صندوق
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        ‎48 95229 14385 2

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        2
        GTIN
        ‎1 48 95229 14385 9

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        1
        GTIN
        ‎2 48 95229 14385 6

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        100  سم

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