أداة تركيب آمنة في السيارة مع جزء مرن وحامل قابل للتدوير

يمكنك تركيب جهاز iPod بأمان في السيارة داخل حامل مرن وقابل للتدوير. يسمح الجزء المرن بتثبيت الجهاز بالوضعية المثالية، أما الحامل القابل للتدوير فيسمح بالوصول إليه بسهولة وبرؤية أفقية لجهاز iPod touch بلمح البصر.