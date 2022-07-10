تصميم شفط مغنطيسي قوي مع سطح مقاوم للانزلاق

تأتي أداة التركيب في السيارة هذه مزوّدة بشفط مغنطيسي قوي، إمكانية ضبط وضعية الهاتف المحمول بنطاق 360 درجة. في المقابل، تكون أداة التركيب في السيارة مثبّتة بإحكام على سطح السيارة باستخدام ملصق 3M.