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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP1010C/00
  • بنك طاقة رفيع وقوي بنك طاقة رفيع وقوي بنك طاقة رفيع وقوي
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    بنك طاقة مع منفذ USB

    DLP1010C/00

    بنك طاقة رفيع وقوي

    سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من طاقة قصوى بفضل منفذ USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لشحن طاقة أحدث الأجهزة.

    بنك طاقة مع منفذ USB

    بنك طاقة رفيع وقوي

    سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من طاقة قصوى بفضل منفذ USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لشحن طاقة أحدث الأجهزة.

    بنك طاقة رفيع وقوي

    سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من طاقة قصوى بفضل منفذ USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لشحن طاقة أحدث الأجهزة.

    بنك طاقة مع منفذ USB

    بنك طاقة رفيع وقوي

    سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من طاقة قصوى بفضل منفذ USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لشحن طاقة أحدث الأجهزة.

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      بنك طاقة رفيع وقوي

      مع ميزة الشحن السريع عبر بروتوكول تزويد الطاقة (PD)

      ضوء مؤشر LED للتشغيل

      يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.

      يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

      حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة

      يشكّل منفذ USB-C موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات المخصصة للأماكن الخارجية والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB الذي يحدد معايير تزويد الطاقة بقوة 15 و27 و45 واط وصولاً إلى 100 واط.

      المواصفات التقنية

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        19  سم
        العرض
        11  سم
        الارتفاع
        23  سم
        الطول
        7.5  بوصة
        العرض
        4.3  بوصة
        الارتفاع
        9.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        2.044  كلغ
        الوزن الصافي
        1.26  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.784  كلغ
        الوزن الإجمالي
        4,506  رطل
        الوزن الصافي
        2,778  رطل
        وزن العلبة فارغة
        1,728  رطل
        GTIN
        ‎2 48 95229 10379 9

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        36
        الطول
        40  سم
        العرض
        34.5  سم
        الارتفاع
        25.5  سم
        الطول
        15.7  بوصة
        العرض
        13.6  بوصة
        الارتفاع
        10,0  بوصة
        الوزن الإجمالي
        13,014  كلغ
        الوزن الصافي
        7,56  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        5,454  كلغ
        الوزن الإجمالي
        28,691  رطل
        الوزن الصافي
        16,667  رطل
        وزن العلبة فارغة
        12,024  رطل
        GTIN
        ‎1 48 95229 10379 2

      • أبعاد العلبة

        الوزن الإجمالي
        0,274  كلغ
        الوزن الصافي
        0.21  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,064  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0,604  رطل
        الوزن الصافي
        0,463  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0.141  رطل
        EAN
        48‎ 95229 10379 5

      • الملحقات

        الأسلاك
        سلك الشحن

      • التوافق

        يعمل مع الأجهزة التالية
        الأجهزة يتم شحنها بواسطة USB

      • الطاقة

        الإخراج
        37 واط ساعي
        منفذ USB-C: بروتوكول تزويد الطاقة (PD) ‏5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1,5 أمبير، منفذ بتقنية الشحن السريع: تيار مباشر 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1,5 أمبير، منفذ USB: تيار مباشر 5 فولت/2,1 أمبير
        إدخال الطاقة
        5 فولت، 1 أمبير/2,1 أمبير أو 5 فولت/2 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1,5 أمبير
        USB صغير: ‏5 فولت، 1 أمبير/2,1 أمبير، USB-C: ‏5 فولت/2 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1,5 أمبير
        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        قدرة البطارية
        10000 ميللي أمبير في الساعة

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