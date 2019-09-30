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تم إيقافه
DLP1302NB/40
شاحن USB حائطي ثنائي
بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 3,1 أمبير كحد أقصى.
منفذا شحن USB
شحن سريع بقوة 5 فولت وسرعة 3,1 أمبير لشحن هاتف محمول وجهاز لوحي بسرعة قصوى
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
شحن سريع يبلغ 5 فولت/2,1 أمبير لشحن هاتفَين خلويَين أو جهاز لوحي بسرعة قصوى