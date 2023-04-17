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  • بنك طاقة رفيع وقوي بنك طاقة رفيع وقوي بنك طاقة رفيع وقوي

    بنك طاقة مع منفذ USB

    DLP1810CB/00

    بنك طاقة رفيع وقوي

    سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من شحن سريع بفضل منفذ USB-C 3A وUSB-A المزدوج لشحن أحدث جهاز.

    إكتشف كلّ المميزات

    بنك طاقة مع منفذ USB

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    بنك طاقة رفيع وقوي

    مع وحدة طاقة احتياطية ومحمولة

    • 10000 مللي أمبير في الساعة
    • منافذ شحن USB A وUSB C
    • بطارية ليثيوم بوليمر
    • أسود

    ضوء مؤشر LED للتشغيل

    يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.

    يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

    حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

    3 منافذ USB لشحن 3 أجهزة في الوقت نفسه

    3 منافذ USB لشحن 3 أجهزة في الوقت نفسه

    حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

    حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

    المواصفات التقنية

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      40  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      36
      الطول
      15.7  بوصة
      العرض
      35  سم
      الوزن الإجمالي
      11  كلغ
      الارتفاع
      22.5  سم
      GTIN
      1 48 95229 13549 6
      العرض
      13.8  بوصة
      الارتفاع
      8.9  بوصة
      الوزن الصافي
      8.28  كلغ
      الوزن الإجمالي
      24.251  رطل
      الوزن الصافي
      18.254  رطل
      وزن العلبة فارغة
      2.72  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      5.997  رطل

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      19  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      6
      الطول
      7.5  بوصة
      العرض
      10.7  سم
      الارتفاع
      20.5  سم
      العرض
      4.2  بوصة
      الارتفاع
      8.1  بوصة
      الوزن الصافي
      1.38  كلغ
      الوزن الإجمالي
      1.75  كلغ
      الوزن الصافي
      3.042  رطل
      الوزن الإجمالي
      3.858  رطل
      وزن العلبة فارغة
      0.37  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.816  رطل
      GTIN
      2 48 95229 13549 3

    • التوافق

      يعمل مع الأجهزة التالية
      الأجهزة يتم شحنها بواسطة USB

    • الطاقة

      قدرة البطارية
      10000 مللي أمبير بالساعة 37 واط بالساعة
      نوع البطارية
      ليثيوم بوليمر
      إدخال الطاقة
      USB ‏5 فولت/2 أمبير
      الإخراج
      USB C ‏5 فولت/3 أمبير، USB A ‏1 و2: ‏5 فولت/2,1 أمبير

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      19.5  سم
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      3  سم
      الارتفاع
      7.7  بوصة
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 13549 9
      العرض
      3.7  بوصة
      الوزن الإجمالي
      0.28  كلغ
      العمق
      1.2  بوصة
      الوزن الصافي
      0.23  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.617  رطل
      الوزن الصافي
      0.507  رطل
      وزن العلبة فارغة
      0.05  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.110  رطل

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      14.67  سم
      العرض
      6.9  سم
      العمق
      1.58  سم
      العرض
      2.7  بوصة
      الارتفاع
      5.8  بوصة
      العمق
      0.6  بوصة
      الوزن
      0.225  كلغ
      الوزن
      0.496  رطل

    • الملحقات

      الكبلات
      كبل للشحن عبر USB-C

    Badge-D2C

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