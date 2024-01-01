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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP1924NW/40
  • بنك طاقة رفيع وقوي بنك طاقة رفيع وقوي بنك طاقة رفيع وقوي
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    بنك طاقة مع منفذ USB

    DLP1924NW/40

    بنك طاقة رفيع وقوي

    سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من شحن سريع بفضل منفذ 2.1A وUSB المزدوج لشحن أحدث جهاز. إكتشف كلّ المميزات

    بنك طاقة مع منفذ USB

    بنك طاقة رفيع وقوي

    سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من شحن سريع بفضل منفذ 2.1A وUSB المزدوج لشحن أحدث جهاز. إكتشف كلّ المميزات

    بنك طاقة رفيع وقوي

    سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من شحن سريع بفضل منفذ 2.1A وUSB المزدوج لشحن أحدث جهاز. إكتشف كلّ المميزات

    بنك طاقة مع منفذ USB

    بنك طاقة رفيع وقوي

    سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من شحن سريع بفضل منفذ 2.1A وUSB المزدوج لشحن أحدث جهاز. إكتشف كلّ المميزات

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      بنك طاقة رفيع وقوي

      مع وحدة طاقة احتياطية ومحمولة

      • 27000 مللي أمبير في الساعة
      • منفذا شحن USB
      • باللون الأبيض

      ضوء مؤشر LED للتشغيل

      يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.

      يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

      حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      كبل Micro-USB مضمن للاتصال والشحن

      تم تصميم كبل التحويل من micro-USB إلى USB 2.0 المضمن للاستخدام مع الهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية وغيرها من الأجهزة المحمولة التي تتطلّب اتصالاً عبر منفذ micro-USB. احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        يعمل مع الأجهزة التالية
        الأجهزة يتم شحنها بواسطة USB

      • الطاقة

        الإخراج
        5 فولط/2,1 أمبير
        USB1 و2: ‏5 فولط / 2,1 أمبير حد أقصى 2,1 أمبير
        إدخال الطاقة
        USB ‏5 فولت/2 أمبير
        منفذ MicroUSB:بجهد 5 فولت/2 أمبير
        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        قدرة البطارية
        10000 مللي أمبير بالساعة 37 واط بالساعة

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        EAN
        ‎48 95229 14269 5

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        1
        GTIN
        ‎2 48 95229 14269 9

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        2
        GTIN
        ‎1 48 95229 14269 2

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        14.2  سم
        العرض
        7.2  سم
        العمق
        4,09  سم

      • الملحقات

        الأسلاك
        Micro-USB

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