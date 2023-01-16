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DLP1930CB/00
بنك طاقة قوي
احصل على طاقة متى وأينما احتجتها. سعة كبيرة تبلغ 30000 مللي أمبير في الساعة توفر لك شحنًا كاملاً. 3 مقابس USB ومقبس شحن USB-A وUSB-C. شحن جهازك بسرعة مع منفذ USB-C PD3.0 بقدرة 20 واط كحد أقصى أو منفذ USB-A مع إخراج QC3/0 بقدرة 18 واط كحد أقصى.
30000 مللي أمبير/ساعة
منافذ شحن USB A وUSB C
QC 3.0 وبروتوكول تسليم الطاقة
أسود
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
يمنحك مصدر الطاقة المحمول هذا طاقة إضافية لأكثر من عمليتَي إعادة شحن كاملتَين أثناء التنقل. اصطحبه معك عندما تسافر للحصول على طاقة احتياطية عندما تحتاج إليها.
شاشة LCD لمؤشر الطاقة