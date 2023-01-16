المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • بنك طاقة قوي
  • بنك طاقة قوي
  • بنك طاقة قوي
  • بنك طاقة قوي
  • بنك طاقة قوي
  • بنك طاقة قوي

بنك طاقة مع منفذ USB

DLP1930CB/00

بنك طاقة قوي

احصل على طاقة متى وأينما احتجتها. سعة كبيرة تبلغ 30000 مللي أمبير في الساعة توفر لك شحنًا كاملاً. 3 مقابس USB ومقبس شحن USB-A وUSB-C. شحن جهازك بسرعة مع منفذ USB-C PD3.0 بقدرة 20 واط كحد أقصى أو منفذ USB-A مع إخراج QC3/0 بقدرة 18 واط كحد أقصى.

عرض جميع المزايا

مع وحدة طاقة احتياطية ومحمولة

بنك طاقة قوي

  • 30000 مللي أمبير/ساعة

  • منافذ شحن USB A وUSB C

  • QC 3.0 وبروتوكول تسليم الطاقة

  • أسود

يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

إمكانية إعادة شحن أجهزتك عدة مرات أثناء التنقل

يمنحك مصدر الطاقة المحمول هذا طاقة إضافية لأكثر من عمليتَي إعادة شحن كاملتَين أثناء التنقل. اصطحبه معك عندما تسافر للحصول على طاقة احتياطية عندما تحتاج إليها.

شاشة LCD لمؤشر الطاقة

شاشة LCD لمؤشر الطاقة

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح