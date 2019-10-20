ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DLP2521C/00
شاحن للسيارة مع منفذَين C وA
اشحن طاقة أحدث أجهزتك عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقته. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه. يأتي مع كبل تحويل من C إلى C بطول متر واحد.
منافذ شحن USB A وUSB C
تسليم الطاقة
غلاف معدني
منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
يشكّل منفذ USB-C موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات المخصصة للأماكن الخارجية والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB الذي يحدد معايير تزويد الطاقة بقوة 15 و27 و45 واط وصولاً إلى 100 واط.