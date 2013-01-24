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شاحن للسيارة

DLP2521L/00
  • شاحن للسيارة مع منفذَين C وA شاحن للسيارة مع منفذَين C وA شاحن للسيارة مع منفذَين C وA
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    شاحن للسيارة

    DLP2521L/00

    شاحن للسيارة مع منفذَين C وA

    اشحن أحدث جهاز iPhone عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقت الشحن. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه. يأتي مع كبل تحويل من C إلى Lightning بطول متر واحد.

    شاحن للسيارة

    شاحن للسيارة مع منفذَين C وA

    اشحن أحدث جهاز iPhone عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقت الشحن. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه. يأتي مع كبل تحويل من C إلى Lightning بطول متر واحد.

    شاحن للسيارة مع منفذَين C وA

    اشحن أحدث جهاز iPhone عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقت الشحن. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه. يأتي مع كبل تحويل من C إلى Lightning بطول متر واحد.

    شاحن للسيارة

    شاحن للسيارة مع منفذَين C وA

    اشحن أحدث جهاز iPhone عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقت الشحن. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه. يأتي مع كبل تحويل من C إلى Lightning بطول متر واحد.

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      إخراج بقوة 36 واط مع بروتوكول تزويد الطاقة

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      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة

      يشكّل منفذ USB-C موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات المخصصة للأماكن الخارجية والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB الذي يحدد معايير تزويد الطاقة بقوة 15 و27 و45 واط وصولاً إلى 100 واط.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        الأسلاك
        كبل بطول متر واحد للتحويل من USB-C إلى Lightning

      • الطاقة

        الإخراج
        36 واط كحد أقصى
        USB-A: ‏4,5 فولت/5 أمبير، 5 فولت/4,5 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1,5 أمبير. USB-C: ‏5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1,5 أمبير
        إدخال الطاقة
        تيار مباشر من 12 إلى 24 فولت

      • أبعاد العلبة

        الوزن الإجمالي
        0.1  كلغ
        الوزن الصافي
        0.074  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.026  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.220  رطل
        الوزن الصافي
        0,163  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0,057  رطل
        EAN
        48‎ 95229 10368 9

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        36
        الطول
        40  سم
        العرض
        34.5  سم
        الارتفاع
        23  سم
        الطول
        15.7  بوصة
        العرض
        13.6  بوصة
        الارتفاع
        9.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        6,75  كلغ
        الوزن الصافي
        2.664  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        4,086  كلغ
        الوزن الإجمالي
        14,881  رطل
        الوزن الصافي
        5,873  رطل
        وزن العلبة فارغة
        9,008  رطل
        GTIN
        ‎1 48 95229 10368 6

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        19  سم
        العرض
        11  سم
        الارتفاع
        20.5  سم
        الطول
        7.5  بوصة
        العرض
        4.3  بوصة
        الارتفاع
        8.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        1  كلغ
        الوزن الصافي
        0,444  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.556  كلغ
        الوزن الإجمالي
        2,205  رطل
        الوزن الصافي
        0,979  رطل
        وزن العلبة فارغة
        1.226  رطل
        GTIN
        ‎2 48 95229 10368 3

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