شاحن للسيارة مع منفذَين C وA

اشحن أحدث جهاز iPhone عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقت الشحن. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه. يأتي مع كبل تحويل من C إلى Lightning بطول متر واحد.