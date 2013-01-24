الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

شاحن USB للسفر

DLP2610T/00
  • شاحن USB للسفر شاحن USB للسفر شاحن USB للسفر
    -{discount-value}

    شاحن USB للسفر

    DLP2610T/00

    شاحن USB للسفر

    الشحن السريع الذي تحتاج إليه. شاحن للحائط مع منفذَي USB: 1 أمبير + 2,1 أمبير، إخراج 15,5 واط. إكتشف كلّ المميزات

    شاحن USB للسفر

    شاحن USB للسفر

    الشحن السريع الذي تحتاج إليه. شاحن للحائط مع منفذَي USB: 1 أمبير + 2,1 أمبير، إخراج 15,5 واط. إكتشف كلّ المميزات

    شاحن USB للسفر

    الشحن السريع الذي تحتاج إليه. شاحن للحائط مع منفذَي USB: 1 أمبير + 2,1 أمبير، إخراج 15,5 واط. إكتشف كلّ المميزات

    شاحن USB للسفر

    شاحن USB للسفر

    الشحن السريع الذي تحتاج إليه. شاحن للحائط مع منفذَي USB: 1 أمبير + 2,1 أمبير، إخراج 15,5 واط. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل phone-chargers

      شاحن USB للسفر

      • مجموعة الشحن
      • شاحن USB ثنائي

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      Samsung وLG وLenovo وXiaomi وHuawei وSony

      Samsung وLG وLenovo وXiaomi وHuawei وSony

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      المواصفات التقنية

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        36
        الطول
        40  سم
        العرض
        37  سم
        الارتفاع
        22.5  سم
        الطول
        15.7  بوصة
        العرض
        14,6  بوصة
        الارتفاع
        8.9  بوصة
        الوزن الإجمالي
        4.57  كلغ
        الوزن الصافي
        2.88  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1,69  كلغ
        الوزن الإجمالي
        10,075  رطل
        الوزن الصافي
        6,349  رطل
        وزن العلبة فارغة
        3,726  رطل
        GTIN
        1‎ 48 95229 11248 0

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        الارتفاع
        19.5  سم
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        3.5  سم
        الارتفاع
        7.7  بوصة
        العرض
        3.7  بوصة
        العمق
        1.4  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0.12  كلغ
        الوزن الصافي
        0.08  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.04  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0,265  رطل
        الوزن الصافي
        0.176  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0.088  رطل
        EAN
        ‎48 95229 11248 3

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        4.3  سم
        العرض
        7  سم
        العمق
        2.5  سم
        الارتفاع
        1.7  بوصة
        العرض
        2.8  بوصة
        العمق
        1.0  بوصة
        الوزن
        0.08  كلغ
        الوزن
        0.176  رطل

      • الطاقة

        الإخراج
        15,5 واط
        منفذا USB:‏ 1 أمبير + 2,1 أمبير

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          Philips & AGT partnership
          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل