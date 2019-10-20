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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP5750/00

حزمة بطارية USB متعددة الاستعمالات

تصميم رفيع جدًا بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. نقدّم لك منفذَي USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه.

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إخراج رفيع جدًا مزوّد بفتحتَي USB بقدرة 1 أمبير / 2,1 أمبير

حزمة بطارية USB متعددة الاستعمالات

  • 5000 مللي أمبير في الساعة

ضوء مؤشر LED للتشغيل

يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.

يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

المواصفات التقنية

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