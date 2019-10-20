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تم إيقافه
DLP5751T/00
بنك طاقة متعدد الاستعمالات ليرافقك في السفر
يأتي هذا الجهاز سعة 5000 ميللي أمبير في الساعة مزوّدًا بمقابس قابلة للتبديل، ليكون بالتالي رفيق السفر المثالي. تتضمّن المقابس أنواع مناسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتسمح لك بشحن أجهزتك المحمولة وشحن بنك الطاقة هذا عندما تكون مسافرًا.
5000 مللي أمبير في الساعة
QC 3.0 وبروتوكول تسليم الطاقة
يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.