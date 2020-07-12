كبل Micro-USB مضمن للاتصال والشحن

تم تصميم كبل التحويل من micro-USB إلى USB 2.0 المضمن للاستخدام مع الهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية وغيرها من الأجهزة المحمولة التي تتطلّب اتصالاً عبر منفذ micro-USB. احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.