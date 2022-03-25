ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DLP7721N/00
بنك طاقة رفيع وقوي
احصل على الطاقة في أي مكان وفي أي وقت تحتاج إليها، بفضل الطاقة الإضافية لغاية أكثر من شحنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك منفذا USB بشحن جهازَين في الوقت نفسه. أما السعة الكبيرة التي تبلغ 20000 ميللي أمبير في الساعة فتسمح لك بإجراء شحن كامل للهاتف والكمبيوتر اللوحي أيضًا
20,000 مللي أمبير في الساعة
شاحن USB ثنائي
بطارية ليثيوم بوليمر
يمنحك مصدر الطاقة المحمول هذا طاقة إضافية لأكثر من عمليتَي إعادة شحن كاملتَين أثناء التنقل. اصطحبه معك عندما تسافر للحصول على طاقة احتياطية عندما تحتاج إليها.
منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه
يضيء مصباح LED غير اللافت برفق ليتيح لك معرفة أن الوحدة قيد التشغيل بنظرة سريعة.