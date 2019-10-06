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DLP8088NC/00
بنك طاقة للاستخدام الخارجي في التخييم والمزيد غير ذلك
بنك طاقة قوي للاستخدام الخارجي بقدرة كبيرة تبلغ 128000 مللي أمبير في الساعة، لشحن كل أجهزتك. إدخال وإخراج التيار المتردد والمستمر، ومنافذ USB-A (QC) وUSB-C(PD) وتيار متردد. مأخذ لولاعة السجائر وميزة الشحن اللاسلكي Qi.
إخراج تيار متردد/مستمر
منافذ شحن USB A وUSB C
الشحن اللاسلكي Qi
QC 3.0 وبروتوكول تسليم الطاقة
يقدّم بنك الطاقة للاستخدام الخارجي تيارًا مترددًا وتيارًا مستمرًا أيضًا. استخدم الأجهزة الإلكترونية بأمان مع مصدر طاقة الموجات الجيبية، أو اشحن هاتفك المحمولة عبر منفذ الشحن USB (USB A \USB C).
تقنية الشحن السريع لشحن أجهزتك بسرعة أكبر من خلال تعزيز تيار الشحن والفولتية.
يشكّل منفذ USB-C موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات المخصصة للأماكن الخارجية والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB الذي يحدد معايير تزويد الطاقة بقوة 15 و27 و45 واط وصولاً إلى 100 واط.