بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع عرض مستوى بطارية LED. لا داعي للقلق بعد الآن إذا نفدت بطارية هاتفك، فهو الخيار المثالي أثناء السفر لتزويد كل أجهزتك المحمول بالطاقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع عرض مستوى بطارية LED. لا داعي للقلق بعد الآن إذا نفدت بطارية هاتفك، فهو الخيار المثالي أثناء السفر لتزويد كل أجهزتك المحمول بالطاقة. إكتشف كلّ المميزات
بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع عرض مستوى بطارية LED. لا داعي للقلق بعد الآن إذا نفدت بطارية هاتفك، فهو الخيار المثالي أثناء السفر لتزويد كل أجهزتك المحمول بالطاقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع عرض مستوى بطارية LED. لا داعي للقلق بعد الآن إذا نفدت بطارية هاتفك، فهو الخيار المثالي أثناء السفر لتزويد كل أجهزتك المحمول بالطاقة. إكتشف كلّ المميزات
يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
تحتوي الوحدة الشاملة على وصلة USB للاستخدام مع جهازك المستند إلى USB عبر كبل USB الخاص بالجهاز الذي تستخدمه أو يمكنك شراؤه بشكل منفصل.
لا تنتظر حتى يتم شحن جهازك! يأتي هذا الشاحن مزوّدًا بإخراج طاقة لضمان شحن جهازك بالكامل في وقت أسرع مقارنة بالشواحن القياسية والأقل قوة.
الكرتون الداخلي
الكرتون الخارجي
أبعاد العلبة
الملحقات
التوافق
الطاقة
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