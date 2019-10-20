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تم إيقافه
DLP8752NC/00
استمتع بالموسيقى والطاقة أثناء التنقل
استمتع بالموسيقى أينما ذهبت وبالطاقة أثناء التنقل. يحتوي بنك الطاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة على مكبر صوت بتقنية Bluetooth. احمله معك وكن جاهزًا للاحتفال!
إن المادة والتصميم المتين والخفيف الوزن يعني أنه يمكنك حمل السماعات معك إلى أي مكان.
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.