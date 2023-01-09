ضمان لمدة عامين
DLP9520C/00
بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. استفد من طاقة شحن PD وQC3.0 بفضل منفذَي USB A وUSB C لشحن أحدث الأجهزة. إخراج شحن لاسلكي 15 واط. يمكنه شحن ما يصل إلى 4 أجهزة في الوقت نفسه، مع شاشة رقمية لمستوى الطاقة.
10000 مللي أمبير في الساعة
منافذ شحن USB A وUSB C
الشحن اللاسلكي Qi
QC 3.0 وبروتوكول تسليم الطاقة
اشحن هاتفك المحمول مع شحن لاسلكي سريع بقدرة 15 واط.
يتم اعتماد تقنية الشحن اللاسلكي Qi على نطاق واسع في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة. تتوافق الشواحن اللاسلكية من Philips مع الهواتف والأجهزة الأخرى الممكّنة لاستخدام تقنية Qi اللاسلكية. ما عليك سوى وضع هذه الأجهزة على هذه اللوحة للاستمتاع بتجربة شحن من دون عناء.
شاشة LCD لمؤشر الطاقة