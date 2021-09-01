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  • بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد

    السلسلة 3000 مكواة بخارية

    DST3041/36

    بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد

    نقدّم لك عملية كيّ سهلة جدًا مع المكواة البخارية من السلسلة 3000 التي نقدّمها، وذلك بفضل تعزيز البخار القوي للقضاء على التجاعيد الصعبة. تضمن قاعدة المكواة المصنوعة من السيراميك انزلاقًا سلسًا. أما خزان المياه سعة 300 مل فهو كبير بما يكفي لإنهاء كيّ كميات أصغر من الملابس من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    السلسلة 3000 مكواة بخارية

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد

    تعزيز بخار يصل إلى 200 غ

    • قوة 2600 واط
    • بخار مستمر يبلغ 40 غ/دقيقة
    • تعزيز بخار بوزن 200 غ
    • سيراميك
    بخار مستمر لغاية 40 غ/الدقيقة لأداء متّسق

    بخار مستمر لغاية 40 غ/الدقيقة لأداء متّسق

    إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

    تعزيز بخار لغاية 200 غرام لقوة إضافية

    تعزيز بخار لغاية 200 غرام لقوة إضافية

    يمنحك تعزيز البخار القوي تلك الطاقة الإضافية ليتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة وليقضي على التجاعيد الصعبة بسهولة.

    2600 واط لإحماء سريع

    2600 واط لإحماء سريع

    توفر إحماء سريعًا وأداءً قويًا.

    قاعدة أداة كي من السيراميك مع انزلاق سلس

    قاعدة أداة كي من السيراميك مع انزلاق سلس

    تتميّز قاعدة أداة الكي التي نقدّمها بأنها متينة ومصنوعة من السيراميك، فتنزلق بسهولة على كل الأقمشة القابلة للكيّ، وهي لا تلتصق على الأقمشة ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

    نقدّم لك ميزة منع التقطير لتفادي تسرّب المياه إلى ملابسك

    نقدّم لك ميزة منع التقطير لتفادي تسرّب المياه إلى ملابسك

    يمنع نظام منع التقطير الذي نقدّمه تسرّب المياه، لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وذلك للكيّ بثقة تامة على أي درجة حرارة.

    بخار عمودي للأقمشة المعلقة

    بخار عمودي للأقمشة المعلقة

    تسمح لك وظيفة البخار العمودي إعادة النضارة إلى ملابسك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الأقمشة وهي معلّقة، مثل الستائر. ما من حاجة إلى لوح كيّ.

    يمكنك الوصول إلى الأماكن الصعبة بسهولة بفضل الرأس الدقيق بثلاث طرق

    يمكنك الوصول إلى الأماكن الصعبة بسهولة بفضل الرأس الدقيق بثلاث طرق

    يتميّز الرأس بدقته من خلال 3 طرق، فهو مزوّد بطرف مروّس وتجويف للأزرار وجزء أمامي بتصميم رفيع. ويساعدك الرأس الدقيق بثلاث طرق في كيّ أصعب المناطق، كالأزرار والطيّات.

    حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

    حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

    يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع أداة الكي هذه. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

    كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة بفضل خزان المياه سعة 300 مل

    كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة بفضل خزان المياه سعة 300 مل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    علبة تخزين مقاومة للحرارة

    علبة تخزين مقاومة للحرارة

    تم تصميم علبة التخزين هذه المقاومة للحرارة لتخزين المكواة الساخنة بسهولة وعلى الفور بعد الاستخدام.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حاوية تنظيف الكلس مضمنة
      نعم
      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      نعم

    • التخزين

      علبة تخزين مقاومة للحرارة
      نعم

    • أداء قوي

      بخار كثيف
      لغاية 200 غرام
      بخار مستمر
      40 غ/الدقيقة
      جاهز للاستخدام
      35 ثانية
      الطاقة
      بقدرة 2600 واط

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      300  ml
      منع التقطير
      نعم
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1.9  m
      قاعدة أداة الكي
      سيراميك
      بخار عمودي
      نعم
      الفولتية
      220-240 فولت
      رذاذ مياه
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      وضع توفير الطاقة
      نعم
      غلاف المنتج
      قابل لإعادة التدوير 100%
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      1.2  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      32‏x‏13‏x‏16,2  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      12,1‏x‏14,3‏x‏29  cm
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      1,5  kg

    Badge-D2C

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