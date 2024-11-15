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12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى
حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية*إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لكل لحظة نوع معين من القهوة لا تكتمل إلا بشربه. من الإسبريسو القوي إلى الكابوتشينو اللذيذ، توفّر آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل القهوة في الفنجان من دون عناء وبسرعة هائلة.
احصل على فنجان القهوة التالي اللذيذ بسرعة بفضل شاشتنا سهلة الاستخدام. ففي بضع خطوات، يمكنك تخصيص نكهتك الخاصة من حبوب القهوة الطازجة وتحضيرها بسهولة لشربها.
حضّر أي نوع قهوة مناسب لك باستخدام إعدادات الكثافة وكمية القهوة والحليب القابلة للتعديل بسهولة في آلة تخصيص القهوة.
عزز كثافة مشروبك باستخدام ميزة الجرعة الإضافية في آلة تخصيص القهوة التي تضيف نكهة قوية من دون نكهة المرارة.
يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.
يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك إلى مسحوق ناعم جدًا أو خشن.
عزز النكهة الكاملة لقهوتك مع مطحنة السيراميك المتينة. تستخرج المطاحن ذات الأطراف الحادة أفضل نكهة ورائحة من حبوب البن. وهي مصنوعة من مادة سيراميك بنسبة 100% وتضمن طحن ما لا يقل عن 20000 كوب، من الطحن الخشن إلى مسحوق ناعم جدًا.
للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع صينية تقطير LatteGo وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية. سيوفر ذلك الوقت ويضمن عملية تنظيف صحية.
عند تغيير فلتر الآلة بعد تنبيه الآلة بذلك، لن تحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب***، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.
تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.
تحتل قهوتك الصدارة بفضل تصميم الجهاز الأنيق. وتوفر الواجهة المطلية بالكروم خلفية متميّزة لكل فنجان قهوة وتضفي لمسة إضافية من الرقي على مطبخك.
استمتع باحتساء كابوتشينو بقوام ناعم كالحرير، حتى مع بدائل الحليب النباتية المفضّلة لديك. بفضل تقنية الإزباد الإعصارية، تحوّل LatteGo أنواعًا مختلفة من بدائل الحليب النباتية مع الكمية المناسبة من الدهون والبروتين إلى طبقة كثيفة من الرغوة.
استمتع بالقهوة التي تحبها بالطريقة نفسها في كل مرة بفضل وجود أربعة ملفات تعريف للمستخدمين تقوم بتخزين وصفاتك المخصصة. وبفضل وجود ملف تعريف إضافي للضيف، يمكن لزوّارك التلذّذ بالقهوة كما يحبونها بالضبط من دون تغيير وصفة القهوة الخاصة بك.
بلد المنشأ
التخصيص
مجموعة متنوعة
ميزات أخرى
الملحقات
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