20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

عزز النكهة الكاملة لقهوتك مع مطحنة السيراميك المتينة. تستخرج المطاحن ذات الأطراف الحادة أفضل نكهة ورائحة من حبوب البن. وهي مصنوعة من مادة سيراميك بنسبة 100% وتضمن طحن ما لا يقل عن 20000 كوب، من الطحن الخشن إلى مسحوق ناعم جدًا.