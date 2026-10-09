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  • EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis
  • EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis
  • EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis
  • صورة للمنتج البديل
  • EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis
  • EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis
  • EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis
  • صورة للمنتج البديل

جديد

Café Aromis من السلسلة 8000آلة تحضير القهوة الأوتوماتيكية بالكامل من فيليبس

EP8757/20

جودة مقهى، راحة منزل

استمتع بقهوة بجودة المقاهي في منزلك مع فيليبس Café Aromis. يمكنك تحضير أكثر من 50 مشروبًا، من الإسبريسو إلى القهوة الباردة، المحضّرة بكمية أكبر من حبوب القهوة* للحصول على مذاق يشبه المقاهي. احصل على رغوة ناعمة ساخنة أو باردة مع LatteGo Pro ونظفها في 10 ثوانٍ بالشطف تحت الماء الجاري.

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النكهة القوية التي تحبها، من الإسبريسو إلى القهوة الباردة

جودة مقهى، راحة منزل

  • نتائج بجودة المقاهي مع تقنية BrewExtract

  • رغوة حليب ناعمة مع LatteGo Pro

  • أكثر من 50 مشروبًا ساخنًا وباردًا لكل مزاج

  • تنظيف بدون عناء

  • شاشة بديهية سهلة الاستخدام

المزيد من الحبوب، المزيد من النكهة

المزيد من الحبوب، المزيد من النكهة

السر وراء كثافة القهوة كما في المقاهي؟ تعتمد تقنية BrewExtract على إضافة كمية أكبر من حبوب القهوة* وضغطها بقوة أعلى في كل عملية تحضير، مما يمنحك ذلك المذاق الغني والمركّز الذي يميّز قهوة المقاهي من جهاز تحضير الإسبريسو الخاص بك، ويمكنك ضبط النكهة تمامًا كما تحب عبر 7 مستويات من الكثافة لتحصل على التوازن المثالي بين النعومة والقوة.

رغوة حليب ناعمة كالحرير، لجميع مشروبات المقهى المفضلة لديك

رغوة حليب ناعمة كالحرير، لجميع مشروبات المقهى المفضلة لديك

تعني النتائج بجودة المقهى أيضًا رغوة حليب ناعمة كالحرير، ساخنة أو باردة. وهنا يأتي دور LatteGo Pro. من الكابتشينو إلى اللاتيه المثلج، يقدم نظام الحليب لدينا نتائج بجودة المقاهي باستخدام الحليب العادي والنباتي. يمكن غسله في غسالة الأطباق، وعدم وجود أنابيب يعني أنه يمكنك تنظيفه في 10 ثوانٍ بالشطف تحت الماء الجاري. استمتع بمستوى جديد من الرغوة مع LatteGo Pro: جهاز رغوة الحليب المبتكر في نظام ماكينة القهوة لدينا.

أكثر من 50 مشروبًا ساخنًا وباردًا لكل مزاج

أكثر من 50 مشروبًا ساخنًا وباردًا لكل مزاج

اكتشف أكثر من 50 وصفة قهوة ساخنة وباردة، من الإسبريسو الغني إلى القهوة المثلجة المنعشة، فهذه الآلة المخصّصة للقهوة الساخنة والمثلجة تمنح العائلات ومحبي القهوة تنوّعًا واسعًا بمستوى المقاهي داخل المنزل، لتستمتع بتجارب جديدة كل يوم دون الحاجة للخروج.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. مقارنة بجميع آلات الإسبريسو الأوتوماتيكية الأخرى من فيليبس

  2. عند المقارنة بآلات الإسبريسو السابقة من فيليبس

  3. بناءً على 8 عمليات استبدال للفلتر كما هو موضح بواسطة الجهاز. يعتمد العدد الفعلي للأكواب على أنواع القهوة المختارة وأنماط الشطف والتنظيف