العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- أداة الفرشاة
- قاعدة الشحن
- أداة تنظيف الشقوق
لبطاريات ليثيوم-أيون (Li-Lon) القوية الخاصة بجهاز Philips Mini Vac طاقة تدوم أطول مقارنةً مع بطاريات النيكل-كادميوم (NiCd) العادية. كما أن بطاريات ليثيوم-أيون هي أيضاً خفيفة الوزن ما يمنحك تجربة تنظيف أكثر متعة.
يبقي انسياب التيارات الإعصارية بدون كيس الغبار في الداخل لضمان قوة امتصاص مثالية وعالية وتنظيف يدوم طويلاً. يضمن نظام التصفية المؤلف من مرحلتين، ما أن يصبح الغبار في الداخل لا يمكنه أن يتسرّب. يحجز الفلتر الأول مجمل كمية الغبار في الداخل في حين يلتقط الفلتر الثاني جزيئات الغبار الأصغر.
إن قاعدة الشحن الخاصة بـ MiniVac مزوّدة بأداة فرشاة وأداة تنظيف الشقوق. تضمن أداة الفرشاة عدم تلف الأسطح الناعمة أثناء التنظيف في حين تمنحك أداة الصدع إمكانية الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
يتم إيقاف تشغيل نظام الشحن الفعال تلقائيًا عندما تكون البطاريات مشحونة بالكامل. وبالتالي، يتوقف عن استخدام الطاقة ويوفرها. خلافًا لأنظمة الشحن الأخرى التي تستمر عادةً بالشحن حتى لو أصبحت البطاريات مشحونة بالكامل وبالتالي تهدر الطاقة.
لقد تم إنشاء تصميم الفوهة الإيروديناميكي لمكنسة MiniVac من Philips لضمان التقاط الغبار بفعالية أكبر حتى أرفع جزيئات من الغبار. ويساعدك الشكل الصحي للفوهة في تنظيف حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.
تأتي Mini Vac من Philips مزوّدة بمسكة مفرّغة لضمان الحصول على قبضة مثالية. يمكنك الإمساك بمكنسة Mini Vac بأي طريقة تريدها.
يسهل إفراغ المكنسة الكهربائية من Philips MiniVac بسرعة كما تتمتع بنظام تنظيف صحي. تتميز هذه المكنسة الكهربائية بفوهة قابلة للفك بخطوة واحدة، بحيث يمكنك إفراغها من دون لمس الأوساخ.
التصميم
تصفية
الفوهات والملحقات
Performance
مدى الاستفادة
الوزن والأبعاد