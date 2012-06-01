FC6148/01
نحو بيئة أنظف
إن المكنسة الكهربائية MiniVac EnergyCare من Philips بجهد 10.8 فولت تتمتع بتقنية بطارية الليثيوم أيون الخفيفة الوزن والقوية والتي تدوم طويلاً. فنظام الشحن الفعال يتوقف عن استخدام الطاقة عندما تكون البطارية ممتلئة، وبالتالي، لا يتم هدر الطاقة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتمتع بطاريات ليثيوم أيون القوية الخاصة بمكنسة Mini Vac من Philips بطاقة طويلة الأمد مقارنة ببطاريات نيكل كادميوم القياسية. إن بطاريات ليثيوم أيون خفيفة الوزن جدًا أيضًا، ما يجعلك تستمتع أكثر بتجربة التنظيف.
تحتفظ تيارات الهواء الإعصارية بدون كيس بالأوساخ في الداخل لضمان طاقة الشفط المثلى والقوية بالإضافة إلى أداء التنظيف الذي يدوم طويلاً. هذا ويضمن نظام الفلترة الذي يعمل على مرحلتين عدم تسرب الأوساخ إلى الخارج بعد دخولها. يمنع الفلتر الأول معظم الأوساخ من المرور إلى الخارج، فيما يلتقط الفلتر الثاني جزئيات الغبار الأصغر حجمًا.
تحتوي قاعدة شحن MiniVac على فرشاة تنظيف وأداة مخصصة للتشققات. تساعد فرشاة التنظيف في حماية الأسطح الحساسة من الخدوش في أثناء التنظيف، أما الأداة المخصصة للتشققات فتتيح لك الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
يتوقف نظام الشحن الفعال عن العمل تلقائيًا عندما تصبح البطاريات مشحونة بالكامل، ما يعني أنه يتوقف عن استهلاك الكهرباء ويوفر الطاقة. أما أنظمة الشحن الأخرى فتستمر في الشحن حتى عندما تصبح البطاريات مشحونة بالكامل، ما يؤدي إلى هدر الطاقة.
تم تصميم فوهة MiniVac من Philips بشكل ديناميكي هوائي لضمان التقاط أمثل للغبار، حتى جزئيات الغبار الصغيرة الحجم. هذا وتساعد الفوهة المريحة في تنظيف أكثر المناطق التي يصعب الوصول إليها.
تتميز مكنسة Mini Vac من Philips بمقبض دائري يضمن قبضة مثالية. يمكنك إمساك Mini Vac بالطريقة التي تفضلها.
يمكن تفريغ المكنسة الكهربائية MiniVac من Philips بسرعة وسهولة كما أنه يمكن تنظيفها من دون خطر على الصحة. تتمتع MiniVac من Philips بفوهة يمكن فكها بسهولة بخطوة واحدة فقط، ما يتيح لك تفريغها من دون لمس الأوساخ.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
الأداء
تصفية
مدى الاستفادة
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